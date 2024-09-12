Şi Cinping BRICS Zirvesi İçin Rusya'yı Ziyaret Edecek

Şi, Kazan'daki BRICS Zirvesi'ne Katılacak

Çin'in lideri Şi Cinping, 22-24 Ekim tarihleri arasında Rusya Federasyonu'na bağlı Tataristan Cumhuriyeti'nin başkenti Kazan'da gerçekleştirilecek olan BRICS Zirvesi'ne katılım gösterecek.

Kremlin Açıklamaları

Kremlin tarafından yapılan açıklamalara göre, Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi, BRICS Ülkeleri Güvenlikten Sorumlu Üst Düzey Yetkililer Toplantısı için bulunduğu St. Petersburg'da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin tarafından kabul edildi. Görüşmede, Şi Cinping'in Putin'in resmi davetini kabul ederek zirveye katılacağını aktararak, Putin'in de zirve çerçevesinde Şi ile ikili bir görüşme yapacağını duyurdu.

Ukrayna Savaşı ve Rusya-Ziyareti

Çin Devlet Başkanı Şi, Ukrayna Savaşı başlamasından bu yana Rusya'yı ikinci kez ziyaret etmiş olacak. Daha önce, Mart 2023'te yeniden devlet başkanı seçilen Şi'nin ilk yurtdışı ziyareti Rusya'ya olmuştu.

Putin ise Ekim 2023'te Pekin'de düzenlenen Kuşak ve Yol Forumu için Çin'i ziyaret etmişti. Ayrıca, bu yıl yeniden devlet başkanı seçilen Putin'in yurtdışı ziyaretleri arasında ilk durağı Mayıs'ta gittiği Pekin oldu.

Stratejik Ortaklık Vurgusu

Şi'nin ziyaretinde dikkat çeken bir diğer nokta ise, Çin'in ABD ile artan jeopolitik rekabet ve Asya-Pasifik'teki cepheleşmeler döneminde, Ukrayna savaşının ardından Rusya ile yakınlaşma siyasetini sürdürmesidir. İki ülke, ikili ilişkilerini 'yeni dönemde kapsamlı stratejik koordinasyon ortaklığı' olarak tanımlamakta.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin daimi üyeleri olan bu iki ülke, ABD ve Batılı müttefiklerinin baskısına karşı çoğunlukla birbirine destek vererek, küresel sorunlar karşısında ortak bir yaklaşım sergilemektedir. Ayrıca, 'Şanghay İşbirliği Örgütü' (ŞİÖ) ve BRICS gibi çok taraflı platformlarda işbirliğini sürdürmektedirler.