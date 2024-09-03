Şi Cinping'den Afrika Ülkelerine Birlik Mesajı

Şi Cinping’den Afrika Ülkelerine Birleştirme Çağrısı

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Afrika ülke liderlerine küresel dönüşümler sırasında ‘Küresel Güney’ olarak bilinen gelişmekte olan ülkelerin uluslararası eşitlik ve adaleti korumak için işbirliği içinde hareket etmeleri gerektiğini iletti.

FOCAC Zirvesi Öncesi Görüşmeler

Bu hafta Pekin’de gerçekleşecek olan Çin-Afrika İşbirliği Forumu (FOCAC) öncesi Şi, Afrika liderleriyle yaptığı ikili görüşmelerde, çözüm yolları önerdi. Güney Afrika Cumhurbaşkanı Cyril Ramaphosa ile yaptığı görüşmede, FOCAC’ın Güney-Güney işbirliğine önemli katkılarda bulunduğunu vurguladı.

Uluslararası Adaletin Önemi

Şi, uluslararası durumun karmaşasının arttığına dikkat çekerek, ‘Küresel Güney’ ülkelerinin bağımsızlık, dayanışma ve eşgüdüm içinde adalet arayışında olmalarının önemine değindi.

Çok Yönlü Stratejik İşbirliği

Görüşmeler sonrası, Çin ile Güney Afrika arasındaki ilişkilerin ‘Çok Yönlü Stratejik İşbirliği Ortaklığına’ yükseltildiği duyuruldu.

Kenya ile Güçlü Ortaklık

Kenya Devlet Başkanı William Ruto ile görüşen Şi, karşılıklı güven ve kazan-kazan temelinde işbirliklerinin önemini vurguladı.

Doğu Afrika ile İşbirliği

Komorlar Birliği Cumhurbaşkanı Azali Assoumani ile yapılan görüşme sırasında, iki ülkenin yıllar içinde gelişen işbirliğinin örnek teşkil ettiğini ifade etti ve Komorlar halkının yoksullukla mücadele konusundaki iş birliklerine hazır olduklarını belirtti.

Seyşeller ile Deniz Kaynakları İşbirliği

Seyşeller Cumhurbaşkanı Wavel Ramkalawan ile gerçekleştirilen görüşmede, deniz kaynaklarının sürdürülebilir kullanımıyla mavi ekonomi hedeflerine ulaşılması gerektiği belirtildi.

Afrika'nın Güçlü Rolü

Şi, Afrika Birliği Komisyonu Başkanı Musa Faki Muhammed ile yaptığı görüşmede, Afrika’nın uluslararası düzen içindeki rolünü güçlendirmesi gerektiğinin altını çizdi.

FOCAC Zirvesi

4-6 Eylül tarihlerinde düzenlenecek olan FOCAC’a 50’nin üzerinde ülkenin lideri katılacak. Ancak, Eswatini diplomatik ilişki sebebiyle foruma yer almayacak.