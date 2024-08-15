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Şi Cinping'den Brezilya'ya İşbirliği Mesajı

Çin Devlet Başkanı Şi, Brezilya'yla ortak bir geleceğe katkı için işbirliğine hazır olduklarını bildirdi.

Yayın Tarihi: 15.08.2024 16:24
Güncelleme Tarihi: 15.08.2024 16:24
Şi Cinping'den Brezilya'ya İşbirliği Mesajı

Çin ve Brezilya İlişkileri Gelişiyor

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, ortak bir geleceğe sahip Çin-Brezilya toplumunun inşasını desteklemek için Brezilya ile işbirliği yapma isteğini dile getirdi.

50. Yıldönümü Kutlaması

Çin ile Brezilya arasındaki diplomatik ilişkilerin 50. yıl dönümü vesilesiyle, Şi, Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva'ya bir tebrik mesajı iletti. Mesajında iki ülkeyi büyük gelişmekte olan pazarlar olarak nitelendiren Şi, Pekin ve Brasilia'nın el ele vererek ortak hedefler doğrultusunda ilerlediğini vurguladı.

Ortak Kalkınma ve İşbirliği

Şi, Çin'in iki ülkenin kalkınma stratejilerinin uyumunu güçlendirmek ve çeşitli alanlarda işbirliğini derinleştirmek için kararlı olduğunu belirtti. Özellikle, Çin-Brezilya toplumunun inşasına katkı sunmak amacıyla birlikte çalışma arzusunu dile getirdi.

Dünya Barışına Katkı

Pekin'in ve Brasilia'nın ulusal kalkınmaya katkısının yanı sıra, dünya barışı, istikrar ve refah açısından önemli roller üstlendiğine de vurgu yapan Şi, bu işbirliğinin bütün dünya için faydalı olacağına inandığını ifade etti.

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