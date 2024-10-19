Şi Cinping'den Roket Kuvvetlerine Önemli Talimatlar

Çin Devlet Başkanı Şi'nin Roket Kuvvetlerine Vurgusu

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Çin Halk Kurtuluş Ordusu'nun (ÇHKO) Roket Kuvvetlerine yönelik önemli bir konuşma yaptı. Roket Kuvvetleri'nün stratejik caydırıcılık açısından kritik öneme sahip nükleer silah ve uzun menzilli füzeler konusunda harp kabiliyetini artırması gerektiğini belirtti.

Yurt Gezisi Sırasında Önemli Mesajlar Verildi

Devlet Başkanı, Anhui eyaletindeki bir ziyaretinde Roket Kuvvetlerine bağlı birliğe hitap etti. Burada, ülkenin stratejik füze birliklerinin "Parti'nin ve halkın onlara verdiği görevleri kararlılıkla yerine getirmesi" gerektiğine dikkat çekti.

Eğitim ve Gelişim Üzerine Vurgu

Şi, Çin ordusunun yeni savaş metotları ve donanımlarını öğrenmeye yönelik eğitimler yapmasının yanı sıra, muharebe kapasitesini sürekli geliştirmesinin önemini vurguladı. Bu adımların, ulusal stratejik güvenlik ve temel çıkarların korunması açısından gerekli olduğu ifade edildi.

Büyük Bir Test Gerçekleştirildi

Çin, 25 Eylül'de 44 yıllık bir aradan sonra bir kıtalararası balistik füze (ICBM) testi gerçekleştirdi. Haynan Adası'ndan fırlatılan füzenin, yaklaşık 12 bin kilometre mesafe kat ederek Güney Pasifik'teki Fransız Polinezyası'na bağlı Marquesas Adaları yakınlarına düştüğü belirtildi. Bu testin, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu toplantı günleriyle çakışması, Çin'in ABD ile olan küresel rekabette caydırıcı kapasitesinin kullanılmaktan çekinilmeyeceğine dair bir mesaj olarak yorumlandı.