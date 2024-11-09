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Şi Cinping, Endonezya'ya "Küresel Güney" Çağrısında Bulundu

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Endonezya ile küresel yönetimi daha adil hale getirmeyi tartıştı ve "Küresel Güney" için işbirliği çağrısında bulundu.

Yayın Tarihi: 09.11.2024 19:48
Güncelleme Tarihi: 09.11.2024 19:48
Şi Cinping, Endonezya'ya "Küresel Güney" Çağrısında Bulundu

Şi Cinping'den Endonezya'ya İşbirliği Çağrısı

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Endonezya'yı ziyaret eden Endonezya Devlet Başkanı Prabowo Subianto ile gerçekleştirdiği görüşmede, küresel yönetimi daha adil ve akılcı bir hale getirmek için, "Küresel Güney" olarak tanımlanan gelişmekte olan ülkeler ve yükselen piyasaların bir araya gelerek öncülük etmesi gerektiğini belirtti.

Asya Değerleri Vurgusu

Şi, yönettiği Çin’in ve Endonezya’nın, büyük ölçekli gelişmekte olan ülkeler arasında önemiyle "Küresel Güney"in başat üyeleri olduğunu ifade etti. Toplantıda Asya değerleri olan barış, işbirliği, kapsayıcılık ve bütünleşmeyi birlikte teşvik etme gerekliliğine dikkat çekti.

Bağlantısız Dış Politika

Endonezya Devlet Başkanı Prabowo Subianto, ülkesinin bağlantısız dış politikayı sürdüreceğini ve üçüncü taraflarla askeri ittifak veya gruplaşma içine girmeyeceğini vurguladı. Prabowo, Orta Doğu'daki savaşlarda adil tutumları nedeniyle Çin'e de teşekkür etti.

Dijital Ekonomi ve İleri Teknolojide İşbirliği

İki lider, dijital ekonomi ve ileri teknolojili imalat alanlarında ekonomik işbirliğini artırma konusunda mutabık kaldı. Aynı zamanda, Kuşak ve Yol Girişimi çerçevesinde bağlantısallığın güçlendirilmesi gerektiği üzerinde duruldu.

Prabowo'nun İlk Yurt Dışı Ziyareti

Endonezya'nın yeni lideri Prabowo, 20 Ekim'de göreve başladığından bu yana ilk yurt dışı ziyaretini Çin'e gerçekleştirdi. Gelecek ziyaretinde ise ABD ile görüşmesi bekleniyor. Prabowo, ülkesinin BRICS bloka katılmasına olumlu bakarken, bu konuda öncekisi Joko Widodo ile farklı bir yaklaşım sergiledi.

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