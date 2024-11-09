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Şi Cinping, İtalya Cumhurbaşkanı Mattarella ile Tarihi Görüşmede Bir Araya Geldi

Çin ve İtalya'nın tarihi dostluğunu pekiştiren görüşmelerde kültürel işbirliği ve tarihi eserler gündeme geldi.

Yayın Tarihi: 09.11.2024 17:54
Güncelleme Tarihi: 09.11.2024 17:54
Şi Cinping, İtalya Cumhurbaşkanı Mattarella ile Tarihi Görüşmede Bir Araya Geldi

Şi ve Mattarella'dan Tarihi Buluşma

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, İtalya Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella ile bir araya gelerek iki ülke arasındaki tarihi ilişkileri güçlendirme yollarını ele aldı.

Kültürel İşbirliği Vurgusu

Çin devlet televizyonu CCTV'nin bildirdiğine göre, görüşmede Şi, iki kadim medeniyet olarak Çin ve İtalya'nın kültürel etkileşimlerini sürdürmesi gerektiğini ifade etti. Şi, ünlü İtalyan gezgin Marco Polo'yu anarak, "Büyük Italian gezgin, 13. yüzyılda Çin'i önyargısız görüp tasvir ederek Batı dünyasına Çin'i öğrenmek için bir kapı açtı," diye konuştu.

Devlet Başkanı, ülkelerin açıklık ve kapsayıcılık geleneğini ilerletmesi gerektiğini vurgulayarak, uluslararası toplumu farklılıkları diyalogla çözmeye ve işbirliği ile ihtilafları aşmaya teşvik etti.

Tarihi Eserlerin İncelemesi

Görüşmelerde, iki ülke arasında tarihi eserlerin yasa dışı satışıyla mücadele konusunda yapılan anlaşma çerçevesinde, Çin'den İtalya'ya iade edilen tarihi eserler de ele alındı. Eserler arasında Majiayao kültürüne ait boyalı bir çömlek ile Han, Tang ve Moğol hanedanları dönemlerinden parçalar yer alıyor. Çin Ulusal Kültürel Mirası İdaresi'ne göre, bu anlaşma kapsamında bugüne dek 56 tarihi eser Çin'e iade edildi.

Ay'dan Toprak Hediyesi

Şi, Mattarella'ya ayrıca "Çang'ı 5" uzay aracının Ay yüzeyinden topladığı toprak örneklerinden hediye etti. Kasım 2020'de Ay'a gönderilen bu keşif aracı, 1,73 kilogram kaya ve toprak örneğiyle Aralık 2020'de Dünya'ya dönmüştü. Daha önce Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e de benzer hediyeler vermişti.

İtalyan Cumhurbaşkanı Mattarella, 7-12 Kasım tarihleri arasında 6 gün sürecek ziyaret için Çin'de bulunuyor. İtalya'da cumhurbaşkanlığı daha çok törensel bir mevki olduğundan, cumhurbaşkanlarının hükümet icraatlarına doğrudan etkisi olmadığı belirtildi.

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