Şi Cinping, Lukaşenko'yu Cumhurbaşkanlığı Seçiminde Tebrik Etti

Şi Cinping'den Lukaşenko'ya Tebrik Mesajı

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Belarus'ta 26 Ocak'ta gerçekleştirilen cumhurbaşkanı seçimlerini kazandığı duyurulan mevkidaşı Aleksandr Lukaşenko'yu tebrik etti. Dışişleri Bakanlığı'nın yaptığı açıklamada, Şi'nin Lukaşenko'ya yolladığı mesajda, iki ülke ilişkilerinin son yıllarda her koşulda kapsamlı stratejik ortaklık seviyesine taşındığını belirtti.

Kušak ve Yol Girişimi Üzerindeki İşbirliği

Şi, mesajında iki taraf arasındaki siyasi güvenin güçlendiğini, ayrıca Kuşak ve Yol Girişimi çerçevesindeki işbirliğinden ve çok taraflı platformlar üzerindeki eş güdümden elde edilen verimli sonuçları vurguladı. Çin-Belarus ilişkilerinin gelişimine büyük önem verdiklerinin altını çizen Şi, geleneksel dostluğun sürdürülmesi ve karşılıklı faydanın artırılması için işbirliğine ihtiyaç olduğunu ifade etti.

Lukaşenko'nun Seçim Başarısı

Lukaşenko'nun, Belarus'taki cumhurbaşkanlığı seçimlerini %86,82 oy oranıyla kazandığı bildirildi. 1994'ten bu yana aralıksız olarak bu görevi sürdüren Lukaşenko, 7. döneminde ülkesini yönetmeye devam edecek.