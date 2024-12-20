Şi Cinping, Makau'nun Geleceği İçin 'Tek Ülke, İki Sistem' Vurgusu Yaptı

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Makau Özel İdari Bölgesinin uzun dönemli istikrar ve refahının, yönetimdeki 'tek ülke, iki sistem' anlayışının uygulanmasından kaynaklandığını vurguladı. Şi, gelecekte de bu anlayışın devam edeceğini bildirdi.

Şi, Makau'nun Portekiz sömürgesinden Çin'e devrinin 25. yıl dönümünde yaptığı konuşmada, bölgenin son 25 yılda elde ettiği başarının anahtarının, kapitalist bir ekonominin sosyalist sistem içinde varlığını sürdürmesine olanak sağlayan 'tek ülke, iki sistem' anlayışı olduğunu belirtti.

Çin'in özel idari bölgesi statüsündeki Hong Kong ve Makau'da uygulanan sistemin kurumsal avantajlara ve güçlü bir hayatiyete sahip olduğunu söyleyen Şi, bu sistemin "Hong Kong ve Makau'nun uzun dönemli refahını ve istikrarını sürdürmek için iyi bir sistem" olduğunu ifade etti. Ayrıca, farklı sosyal sistemlerin barış içinde bir arada yaşamasının ve kazan-kazan işbirliğinin hayata geçirilmesinin önemine değindi.

Şi, barış, hoşgörü, açıklık ve paylaşımın, 'tek ülke, iki sistem' anlayışının içkin değerleri olduğunu belirterek, bu anlayışın sadece Çin’e değil, dünyaya mal olması gerektiğini kaydetti.

Yeni Hükümetten Beklentiler

Makau’nun yeni seçilen Baş Yöneticisi Sam Hou-fai ve hükümetinin yemin törenine katılan Şi, hükümetten dört talepte bulundu:

Bölgenin ekonomisini daha fazla çeşitlendirmesi ,

, Kamuda reformlar gerçekleştirmesi,

gerçekleştirmesi, Bölgenin uluslararası bağlantılarını genişletmesi ,

, Sosyal uyum ve istikrarı sağlaması.

Şi, Makau ve Hong Kong’a, "iki sistemin" avantajlarını kullanarak "tek ülke" temelini güçlendirmeleri çağrısında bulundu. Ayrıca, bölgenin büyüklükle kumarhane işletmeleri ve buna dayalı turizm gelirlerine dayanan ekonomisinin çeşitlendirilmesi gerektiğini vurguladı.

Makau'nun Ekonomik Büyümesi

Makau, İnci Nehri'nin denize döküldüğü körfezin batı yakasında yer alıyor ve özel idari bölge statüsünde, 'tek ülke, iki sistem' ilkesiyle yönetiliyor. 1999 yılında Portekiz yönetiminden Çin’e devredilen bölge, kendi hukuk sistemine ve para birimine sahip.

Portekiz yönetimi altında, 1999 yılında yaklaşık 6,5 milyar dolar olan bölge ekonomisi, Çin yönetimi altında 7 kat büyüyerek 2023 yılında 47 milyar dolara ulaştı. Bu dönemde kişi başına milli gelir de 30 bin dolardan 58 bin dolara kadar çıktı.

Makau, yaklaşık 700 bin nüfusuyla 33 kilometrekarelik bir alanda kurulmuş olup, 'Doğu'nun Las Vegas'ı' olarak anılmaktadır. Bölgedeki gayrisafi yurt içi hasılanın %38,8'i veri gelirlerinden, %79,6'sı ise kumarhanelerden sağlanıyor.

Son yıllarda bölge, ekonomik faaliyetlerini çeşitlendirmesi ve ana kara ile daha uyumlu olabilmesi için yeni stratejiler geliştirmesi gerekmektedir. Makau, Hong Kong’un 1997'de İngiltere’den Çin’e devredilmesini takiben, 20 Aralık 1999’da Pekin yönetimine devredilmiştir.