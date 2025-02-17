Şi Cinping Özel Sektör Temsilcileriyle Bir Araya Gelerek Güven Mesajı Verdi

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'den Özel Sektöre Güven Mesajı

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, ekonomideki dış belirsizliklerin artış gösterdiği ve yenilikçi teknolojilerin daha fazla önem kazandığı bir dönemde, ülkenin önde gelen özel sektör temsilcileriyle bir araya gelerek güven mesajı verdi.

Çin ajansı Xinhua tarafından aktarılan habere göre, Şi, özel sektörün sorunlarını ele almak amacıyla düzenlenen üst düzey sempozyuma katıldı. Bu toplantıya, Alibaba'nın kurucusu Jack Ma, Xiaomi'nin kurucusu Ley Cün, Tencent'in kurucusu Pony Ma Huatıng, BYD'nin kurucusu Vang Çüenfu, Huawei'in kurucusu Rın Cıngfey ve CATL'in kurucusu Cıng Yüçün gibi pek çok önemli iş insanı katıldı.

2018'den Sonra İlk Kez Özel Sektör Temsilcileriyle Bir Araya Geldi

Şi'nin özel sektör temsilcileriyle bir araya gelmesi, ABD Başkanı Donald Trump döneminde gümrük tarifeleri ve ekonomik belirsizliklerin arttığı bir ortamda özel sektöre verilen desteğin bir göstergesi olarak değerlendirildi.

Devlet başkanının sempozyumdaki konuşmasında, özel sektörü geliştirme politikalarının değişmeyeceğini vurgulaması dikkate değerdi. Şi, özel sektörün gelişimi için gerekli ilkelerin, Çin karakterindeki sosyalist sisteminin bir parçası olduğuna dikkat çekerek şöyle konuştu: "Bunlar değişemez ve değişmeyecek."

Yasal Hakların Korunacağı Taahhüdü

Şi, devletin özel işletmelerin ve girişimcilerin yasal haklarını koruyacağı sözünü verirken, ülkenin kanunla yönetilen sosyalist bir ülke olduğunu hatırlatmaya da önem verdi. "Özel girişimlerin yasa dışı faaliyetlerinin soruşturmadan ve cezalandırmadan kaçamayacağını da unutmamız gerek," dedi.

Özel sektörün karşılaştığı güçlüklerin, sanayideki dönüşümden kaynaklandığını belirten Şi, bunların uzun vadeli değil, geçici zorluklar olduğunun altını çizdi. Özel işletmelerin ve girişimcilerin katkı sunmaları için doğru zamanın şimdi olduğunu ifade etti.

Özel Sektörü Destekleme Taahhütleri

Merkezi hükümetin, özel sektör firmalarını destekleyeceğinin altını çizen Şi, adaletli rekabetin sağlanması ve üretim önündeki engellerin kaldırılması için çabalar göstereceklerini belirtti. Ayrıca, özel sektör firmalarına yapılması gereken ödemelerin gecikmesini önlemek için gerekli önlemleri alacaklarını duyurdu.

Yatırımlar ve Ekonomik Endişeler

Çin'de özel sektör yatırımında yaşanan gerileme, Kovid-19 sonrası ekonomik toparlanmanın kırılganlığı, ABD ile yaşanan jeopolitik gerginlikler ve büyük şirketlere yönelik anti-tekel soruşturmalarının etkisiyle artmıştı. 2024'te özel sektör yatırımlarının %0,1 azalacağı öngörülüyor. 2019'da %56,42 olan özel sektör yatırımlarının toplam sabit sermaye içindeki payı ise 2024'te %50,08'e gerileyecek.

Teknolojik Gelişmeler ve Umut Verici Gelişmeler

Analistler, Şi'nin toplantıya katılımının, teknolojik dönüşüm açısından kritik bir adım olduğunu ve yeni sektörlerin gelişimi için verilen önemin altını çizmektedir. Özellikle DeepSeek adlı şirketin geliştirdiği yapay zeka modelinin uluslararası başarılar elde etmesi, Çin özel sektörünün teknolojik ilerlemedeki rolüne dair umutları artırmıştır.

Ülkenin, Trump döneminde artan gümrük tarifeleri ve teknoloji kısıtlamalarıyla başa çıkmak için özel sektörünün yenilikçi kapasitesine daha fazla ihtiyaç duyduğu görülüyor.