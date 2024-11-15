Şi Cinping, Peru'da Chancay Mega Limanı'nın Açılışına Katıldı

Şi Cinping, Peru'daki Chancay Mega Limanı'nın Açılışını Gerçekleştirdi

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Asya-Pasifik Ekonomik İşbirliği (APEC) Zirvesi sırasında Peru Devlet Başkanı Dina Boluarte ile bir araya gelerek Chancay Mega Limanı açılışını gerçekleştirdi. Gelişme, iki ülke arasındaki ticari bağlantıları güçlendirecek önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

Resmi Tören ve Açılışın Detayları

Başkent Lima'daki Hükümet Sarayı bahçesinde düzenlenen resmi törenle Şi, Boluarte tarafından karşılandı. İki lider, Lima'ya 70 kilometre mesafedeki Chancay Mega Limanı'nın açılışını dev ekrandan duyurdu. Törende, limandan yola çıkan yaban mersini yüklü bir konteyner Çin'e doğru hareket ederken, Çin'den gelen elektrikli araç taşıyan bir gemi de limana yanaştı.

Çin ve Peru İlişkileri İçin Tarihi Bir An

Boluarte yaptığı konuşmada, limanın açılışının iki ülke ilişkilerinde tarihi bir ana tanıklık ettiğini belirtti. Boluarte, "Chancay, yeni bir çağın İnka yolunda başlangıç noktası anlamına geliyor. Chancay, Asya-Pasifik bölgesinde stratejik bir güç olarak konumumuzu yansıtan, dünya standartlarında bir lojistik merkezine dönüşüm başlatıyor," şeklinde ifadeler kullandı.

Şi Cinping'den Önemli Mesajlar

Çin Devlet Başkanı Şi, "Dünyayı kucaklamak ve daha güzel bir yarına doğru ilerlemek için omuz omuza yelken açalım" diyerek, iki ülke arasındaki işbirliğinin önemini vurguladı.

Ekonomik Etkiler

Peru basınında çıkan haberlere göre, Chancay Mega Limanı'nın açılmasıyla birlikte, Peru ile Çin arasındaki deniz taşımacılığı süresi 10 gün kısalacak. Ayrıca, maliyetten yüzde 20 tasarruf sağlanacak ve Peru’da birçok yeni iş fırsatı oluşacak.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.