Şi Cinping Urumçi'de Sincan'ın 70. kuruluş yılını kutladı

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nin 70. kuruluş yılı dolayısıyla bölgenin idari merkezi Urumçi'de düzenlenen kutlama etkinliğine katıldı. Xinhua'nın haberine göre Şi, sabah saatlerinde gerçekleşen törende yerel parti yetkilileri, etnik gruplar ve toplum kesimlerinden temsilcilerle bir araya geldi.

Kutlamaya katılan üst düzey isimler

Kutlamada Şi'ye Çin Halk Siyasi Danışma Konferansı (ÇHSDK) Başkanı Vang Huning, Çin Komünist Partisi (ÇKP) Merkez Komitesi Birinci Sekreteri ve Genel Ofisi Direktörü Say Çi ve Başbakan Yardımcısı Hı Lifıng eşlik etti. ÇHSDK Başkanı Vang, törende yaptığı konuşmada, Şi önderliğindeki ÇKP'nin Sincan politikalarının bölgede yeni dönemde tarihi başarılar sağladığını savundu.

Şi, kuruluş törenine katılan ilk ulusal lider

Şi, Sincan'ın kuruluş yıl dönümü kutlamalarına bizzat katılan ilk ulusal lider oldu. Daha önceki yıllarda törenlere ÇKP merkez yönetiminden daha düşük seviyede isimler katılıyordu. Çin lideri, kuruluş kutlamaları için 23 Eylül'de bölgeyi ziyaret etti; ziyaret sırasında ÇKP Daimi Komite üyeleri ve Vang ile Say gibi protokolde üst sıralarda yer alan isimlerin bulunması dikkat çekti.

Ziyaretin tonu: etnik birlik ve merkezi vurgu

Şi'nin ziyareti, Pekin yönetiminin "etnik birlik" ve "Çin milleti için topluluk hissi" vurgularını öne çıkardığı bir döneme denk geldi. Bu yaklaşım, etnik ve dini aidiyetler yerine Çin ulusal kimliğini ön plana çıkarma amacını taşıyor; eleştirmenlerce bu politikanın azınlıklar üzerinde devlet denetimini artırdığı ve "dinin Çinlileştirilmesi" gibi uygulamaları gündeme getirdiği belirtiliyor.

Atamalar ve yönetim değişiklikleri

Yakın dönemde ÇKP'de etnik işlerin yönetimiyle bağlantılı görevler üstlenen bir isim olan Çın Şiaociang'ın 1 Temmuz'da Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nin en üst yönetim makamı olan Komünist Parti Sekreterliğine atanması, bu politikanın bir adımı olarak değerlendiriliyor. 2020-2023 yıllarında Devlet Etnik İşler Komisyonu Başkanlığı yapan Çın, bu göreve getirilen ilk Han Çinlisi olmuştu; bundan önceki 60 yılda Komisyon başkanlığı etnik azınlıklardan yetkililerce yürütülüyordu. Çın, daha sonra 2023-2025 döneminde Birleşik Cephe Çalışma Dairesi'nde İdari Başkan Yardımcılığı görevini üstlendi.

Sincan Uygur Özerk Bölgesi hakkında

Çin Halk Cumhuriyeti, iç savaşın ardından 1949'da bölgede kontrolü ele geçirdikten sonra 1 Ekim 1955'te Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nin kuruluşunu ilan etmişti. Sincan, Tibet, İç Moğolistan, Ningşia Hui ve Guangşi Cuang ile birlikte Çin'in beş özerk bölgesinden biri olarak tanımlanıyor. Ancak bu bölgelerdeki yöneticiler ve üst düzey yetkililer merkezi parti yönetimince atandığından, bu idari statünün gerçekte güçlü bir muhtariyet sağlamadığı değerlendiriliyor.