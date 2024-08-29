Şi Cinping ve Jake Sullivan Arasındaki Kritik Görüşme: Çin-ABD İlişkileri

Şi Cinping, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Sullivan'ı Ağırladı

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, ABD'den gelen Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan ile bir araya geldi. Bu buluşma, iki ülkenin ilişkilerindeki güncel durumu ele almak amacıyla yapıldı.

Dünya Barışı ve İstikrar Vurgusu

Çin Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Şi Cinping, görüşmede dünya barışına yönelik sorumluluklarını vurguladı. "Çin ve ABD, tarihi ve insani yükümlülükleri gereği dünya barışını sağlamak için birlikte çalışmalıdır" dedi.

Açıklık ve İlerleme Talebi

Görüşmede, dünya üzerindeki değişim ve belirsizliklerden bahseden Şi, "İnsanlar, dışlama değil, açıklık ve ilerleme istiyor" ifadelerini kullandı. Bu bağlamda, iki ülkenin ilişkilerinin karşılıklı saygı temelinde sürdürülmesi gerektiğini belirtti.

İletişim ve İşbirliği Süreci

ABD tarafının da benzer bir anlayışla çalışmasını umduğunu ifade eden Şi, Washington'un Çin'in kalkınmasını bir tehdit değil, bir fırsat olarak görmesini istedi. Ayrıca, iki güç arasında barışçıl bir işbirliği için çabaların sürdürülmesi gerektiğinin altını çizdi.

Biden ve Şi Arasındaki Telefon Görüşmesi

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamalara göre, bu görüşme ABD-Çin gibi büyük güçlerin ilişkilerini sürdürebilmek amacıyla kritik bir öneme sahip. Başkan Joe Biden ile Şi arasında planlanan telefon görüşmesinde, ortak güvenlik konuları ve işbirlikleri ele alınacak.

Gelecek Planları ve Zirve İhtimali

İki liderin, 18-19 Kasım 2023 tarihlerinde Brezilya'nın Rio de Janeiro şehrinde düzenlenecek G20 Zirvesi'nde bir araya gelmesi de bekleniyor. Bu durum, ABD başkanlık seçimlerinin ardından Biden’ın Çin’e yapacağı bir ziyaretin önünü açabilir.