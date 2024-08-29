Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

Şi Cinping ve Jake Sullivan Arasındaki Kritik Görüşme: Çin-ABD İlişkileri

Çin Devlet Başkanı Şi, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Sullivan ile önemli bir görüşme gerçekleştirdi. İki ülkenin barış ve işbirliği için ortak hedefleri konuşuldu.

Yayın Tarihi: 29.08.2024 13:39
Güncelleme Tarihi: 29.08.2024 13:39
Şi Cinping ve Jake Sullivan Arasındaki Kritik Görüşme: Çin-ABD İlişkileri

Şi Cinping, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Sullivan'ı Ağırladı

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, ABD'den gelen Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan ile bir araya geldi. Bu buluşma, iki ülkenin ilişkilerindeki güncel durumu ele almak amacıyla yapıldı.

Dünya Barışı ve İstikrar Vurgusu

Çin Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Şi Cinping, görüşmede dünya barışına yönelik sorumluluklarını vurguladı. "Çin ve ABD, tarihi ve insani yükümlülükleri gereği dünya barışını sağlamak için birlikte çalışmalıdır" dedi.

Açıklık ve İlerleme Talebi

Görüşmede, dünya üzerindeki değişim ve belirsizliklerden bahseden Şi, "İnsanlar, dışlama değil, açıklık ve ilerleme istiyor" ifadelerini kullandı. Bu bağlamda, iki ülkenin ilişkilerinin karşılıklı saygı temelinde sürdürülmesi gerektiğini belirtti.

İletişim ve İşbirliği Süreci

ABD tarafının da benzer bir anlayışla çalışmasını umduğunu ifade eden Şi, Washington'un Çin'in kalkınmasını bir tehdit değil, bir fırsat olarak görmesini istedi. Ayrıca, iki güç arasında barışçıl bir işbirliği için çabaların sürdürülmesi gerektiğinin altını çizdi.

Biden ve Şi Arasındaki Telefon Görüşmesi

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamalara göre, bu görüşme ABD-Çin gibi büyük güçlerin ilişkilerini sürdürebilmek amacıyla kritik bir öneme sahip. Başkan Joe Biden ile Şi arasında planlanan telefon görüşmesinde, ortak güvenlik konuları ve işbirlikleri ele alınacak.

Gelecek Planları ve Zirve İhtimali

İki liderin, 18-19 Kasım 2023 tarihlerinde Brezilya'nın Rio de Janeiro şehrinde düzenlenecek G20 Zirvesi'nde bir araya gelmesi de bekleniyor. Bu durum, ABD başkanlık seçimlerinin ardından Biden’ın Çin’e yapacağı bir ziyaretin önünü açabilir.

İLGİLİ HABERLER

O Belediye KPSS 60 Puan İle Yüksek Maaşlı Memur Alımı Yapacak

Çocuğu okula gidene 6545 TL'ye kadar yardım! Bakan az önce açıkladı: İşte detaylar

BİM 23-29 Ağustos 2024 Aktüel Kataloğu Yayımlandı: Okul Sezonu İçin Büyük İndirimler Başladı! Önce BİM'e Sonra Okula

Emeklilere Özel Banka Promosyonlarında Büyük Hareketlilik: Ödemeler 24 Bin TL'ye Kadar Çıktı! İşte Banka Banka Promosyon Rakamları

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
6-65 yaş arası ücretsiz ulaşım sona erdi! Yaşlılara darbe üstüne darbe
2
Bugün yapmayana yarın 13 bin TL ceza kesilecek! Ev sahipleri şimdi yandı
3
1995-2008 arası SGK girişlilere yeni emeklilik tablosu! Yaş ve prim değişti
4
Toplu taşımada ücretsiz dönem bitti! 60-65 yaş üzeri vatandaşlara kötü haber
5
Ankara Büyükşehir Belediyesi iki ilçeye müjdeyi verdi! Sadece 50 dakika sürecek
6
Emeklilere 5 bin TL pazar harçlığı müjdesi canlı yayında geldi ve resmen başladı

Türkiye'nin en ucuz otomobili Hyundai i10'a 90 bin TL zam geldi! En ucuz sıfır araç listesi değişti: İşte en ucuz 0 otomobil listesi

KOBİ'ler İçin KOSGEB Destek Paketi: Dijital Dönüşüm ve Sürdürülebilirlik

Asgari Ücret Ocak 2025'te Ne Kadar Artacak? İşte Enflasyon ve Refah Payı ile Hesaplanan 4 Farklı Zam Oranı

BİM 23-29 Ağustos 2024 Aktüel Kataloğu Yayımlandı: Okul Sezonu İçin Büyük İndirimler Başladı! Önce BİM'e Sonra Okula

Ankara, Antalya, Çanakkale, Bursa, İzmir, İstanbul, Adana, Antep, Düzce için müjdeli haber! Pazartesi ilk adımı atacağız

Çocuğu okula gidene 6545 TL'ye kadar yardım! Bakan az önce açıkladı: İşte detaylar

O Belediye KPSS 60 Puan İle Yüksek Maaşlı Memur Alımı Yapacak

İslam Memiş’ten Kritik Uyarı: Bu Tarihe Kadar Altın ve Döviz Borçlanmayın!

Emeklilere Özel Banka Promosyonlarında Büyük Hareketlilik: Ödemeler 24 Bin TL'ye Kadar Çıktı! İşte Banka Banka Promosyon Rakamları

22 Ağustos 2024 Perşembe günlük aşk, ilişki, iş ve para burç yorumları

Ocak 2025'te Memur ve Emekli Maaşlarına Zam Beklentisi: Emekli ve Asgari Ücretliye Yüzde 20 Zam İddiası

PlayStation Plus Eylül 2024 Yeni Ücretsiz Oyunlar Belli Oldu! İşte Eklenecek İlk Oyunlar