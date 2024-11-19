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Şi Cinping ve Macron, G20 Zirvesi'nde Stratejik İlişkileri Güçlendirdi

Çin ve Fransa liderleri, G20 Zirvesi'nde uluslararası işbirliği ve Ukrayna krizi hakkında önemli görüşmeler gerçekleştirdi.

Yayın Tarihi: 19.11.2024 20:26
Güncelleme Tarihi: 19.11.2024 20:26
Şi Cinping ve Macron, G20 Zirvesi'nde Stratejik İlişkileri Güçlendirdi

Çin ve Fransa Liderleri, G20 Zirvesi'nde Bir Araya Geldi

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Brezilya'nın Rio de Janeiro kentinde düzenlenen 19. G20 Liderler Zirvesi'nde önemli bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede, iki ülkenin ilişkilerinin uluslararası anlamda büyük stratejik değere sahip olduğu vurgulandı.

Uluslararası Sorumluluklar ve İşbirliği Vurgusu

Şi, yaptığı açıklamada, Çin ve Fransa gibi büyük ülkelerin uluslararası sorunlara ortak tepki vermek üzere işbirliğini derinleştirmesi gerektiğini ifade etti. Bu bağlamda, Çin'in Fransa ile kültürel, eğitimsel ve pek çok alanda işbirliğini artırmaya hazır olduğunu belirtti.

Ukrayna Krizi Üzerine Değerlendirmeler

Görüşme sırasında, Ukrayna krizi hakkında da fikir alışverişinde bulunuldu. Şi, çatışmanın azalmasını umduğunu ve savaşı durdurmak için yapıcı bir rol üstlenmeye devam edeceğini ifade etti.

Macron'dan Barış ve İstikrar Vurgusu

Macron ise, Birleşmiş Milletler’e (BM) bağlı kalarak uluslararası düzende barışı teşvik etme arzusunu dile getirdi. İki liderin de kalıcı bir barış için ortak bir irade taşıdığını belirtmesi, bu konudaki kararlılıklarını pekiştirdi.

Stratejik Bağımsızlık ve Dış Politika

Macron, Fransa'nın Avrupa Birliği içinde stratejik bağımsızlığını sürdürmeye devam edeceğini dile getirerek, uluslararası ilişkilerde saygı ve uyum çerçevesinde bir yaklaşım benimseneceğinin altını çizdi.

Genel olarak, Şi Cinping ve Emmanuel Macron arasındaki bu görüşme, Çin-Fransa ilişkilerinin daha da güçlenmesine ve uluslararası işbirliğinin artmasına yönelik önemli adımların atılacağına işaret ediyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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