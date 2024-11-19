Şi Cinping ve Olaf Scholz, G20 Zirvesi'nde Küresel İşbirliği Vurgusu Yaptı

G20 Zirvesi'nde Liderler Buluştu

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Brezilya'nın Rio de Janeiro kentinde gerçekleştirilen 19. G20 Liderler Zirvesi'nde önemli bir görüşme gerçekleştirdi.

İlişkilerde Yeni Bir Dönem

Çin Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Şi, görüşmede, Başbakan Scholz'un nisanda Pekin'e yaptığı ziyaretten bu yana iki ülke arasındaki ilişkilerin yeşil kalkınma, sürdürülebilir ulaştırma ve ortak tarım işbirliği gibi alanlarda önemli gelişmeler kaydettiğini ifade etti.

Dünyadaki dönüşümün hızlandığı bu dönemde, global kalkınmanın kritik bir eşikte olduğuna dikkat çeken Şi, Almanya ve Çin’in, dünyanın en büyük ikinci ve üçüncü ekonomileri olarak, uzun vadeli işbirliklerini arttırmaları gerektiğini dile getirdi.

Ekonomik İşbirliği ve Ortak Hedefler

Şi, iki ülkenin ekonomik çıkarlarının yüksek derecede bütünleştiğini vurgulayarak, Çin'in Almanya’ya geniş pazar fırsatları sunmaya devam edeceğini belirtti. İki ülkenin, sorunları diyalog ve istişare yoluyla çözmek için birlikte çalışmaya kararlı olduğunu da sözlerine ekledi.

Almanya'nın Tutumu ve Eleştiriler

Almanya Başbakanı Scholz, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, görüşmelerinde her iki ülkede şirketler için adil ekonomik koşulların sağlanması gerektiğini vurguladığını paylaştı.

Scholz ayrıca, Almanya’nın Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısına karşı duruşunu da yineleyerek, bu konunun uluslararası ilişkilerdeki önemine değindi.

AB'nin Gümrük Tarife Kararı

Almanya, AB ülkeleri arasında Çin'den ithal elektrikli otomobillere yönelik ilave gümrük tarifeleri uygulanması kararına karşı çıkarak, bu durumun kıtanın ekonomik çıkarlarını olumsuz etkileyeceği konusunda uyardı.

Scholz, AB liderleriyle yaptığı telefon görüşmelerinde, müzakerelerin sürdürülmesi gerektiğinin altını çizerek, Çin ile ilişkilerin korunmasını savundu.

Almanya, BMW, Mercedes ve Volkswagen gibi dev şirketlerin Çin otomotiv pazarındaki önemli konumları dolayısıyla ek gümrük tarifelerine karşı aktif bir lobi yürütüyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.