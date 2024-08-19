Şi Cinping ve To Lam Arasında Stratejik Görüşme

Çin ve Vietnam Liderlerinden Önemli Görüşme

Çin'in önde gelen liderlerinden Şi Cinping ile Vietnam'ın yeni Devlet Başkanı To Lam, başkent Pekin'de önemli bir toplantı gerçekleştirdi.

İşbirliği Vurgusu

Xinhua ajansının aktardığına göre, iki lider, ülkeleri arasındaki üst düzey iletişimi sürdürme ve karşılıklı fayda sağlayacak işbirliğini artırma konusundaki kararlılıklarını dile getirdi. Vietnam ile Stratejik İlişkiler

Şi Cinping, Vietnam ile işbirliğini güçlendirmek için çeşitli yollar aradıklarını kaydetti. Ayrıca iki ülke arasında stratejik iletişimi iyileştirme, ulaşım altyapısını güçlendirme ve ortak güvenlik ile istikrarlı sanayi alanlarında işbirliği yapma konusunda hazır olduklarını belirtti.

To Lam'ın İlk Yurt Dışı Ziyareti

To Lam, 3 Ağustos'ta Vietnam Komünist Partisi Genel Sekreterliği görevine getirilmesinin ardından gerçekleştirdiği ilk yurt dışı ziyaretinin Çin'e olduğunu ifade etti. Lam, ülkesinin dış politikasında Çin'i en önemli öncelik olarak gördüğünü vurguladı. Kapsamlı Stratejik İşbirliği

Lam, Çin ile kalkınma stratejileri, ulusal savunma ve güvenlik alanlarında "kapsamlı stratejik işbirliği ortaklığı" geliştirme konusundaki isteklerini dile getirirken, "tek Çin" politikasına destek verdiğini de belirtti.