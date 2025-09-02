Şi'den Putin'e: Daha Eşit ve Adil Bir Küresel Yönetim Çağrısı

Şi'den Putin'e: Daha eşit ve adil küresel yönetim çağrısı
Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, ülkesini ziyaret eden Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yaptığı görüşmede, iki ülke arasındaki derinleşen ilişkilerin uluslararası sistemde daha eşit ve adil bir küresel yönetimin tesisine katkı sağlaması gerektiğini vurguladı.
Zirve ve resmi görüşme
Çin Dışişleri Bakanlığının açıklamasına göre, Putin 31 Ağustos-1 Eylül tarihlerinde Tiencin'de düzenlenen Şanghay İşbirliği Örgütü 25. Devlet Başkanları Konseyi Zirvesi'ne katıldı ve zirve sonrasında başkent Pekin'i ziyaret ederek Şi ile bir araya geldi.
Şi, görüşmede Çin ile Rusya arasındaki bağların uluslararası değişimlerin sınamasına dayanarak geliştiğini; ilişkilerin devletler arası, daimi iyi komşuluk, kapsamlı stratejik iletişim ve karşılıklı faydaya dayalı işbirliği temelinde model teşkil ettiğini söyledi.
Şi, Çin'in Rusya ile yakın üst düzey temasları sürdürmek istediğini, iki ülkenin temel çıkar ve kaygularını ilgilendiren konularda pozisyonları zamanında koordine etmeyi arzuladığını belirtti. Ayrıca egemen eşitlik, uluslararası hukukun üstünlüğü ve çok taraflılığı savunan ülkeler olarak ŞİÖ ve BRICS gibi platformlarda işbirliğini güçlendireceklerini vurguladı.
Şi, Tiencin Zirvesi'nde sunduğu Küresel Yönetim Girişimini hatırlatarak, Çin ve Rusya'nın benzer görüşteki ülkelerle birlikte daha eşit ve adil bir çok kutuplu düzen için çalışması çağrısında bulundu.
Putin'in ziyaret programı ve heyeti
TASS haber ajansı, Putin'in Tiencin'deki görüşmede Ukrayna krizinin çözümüne yönelik olarak ABD Başkanı Donald Trump ile Alaska'da yaptığı görüşmeye ilişkin bilgi verdiğini aktardı. Putin ve heyeti, Pekin'de Şi ve Çinli yetkililerle birebir ve heyetler arası görüşmeler gerçekleştirdi.
Putin'in heyetinde Sergey Lavrov, Andrey Belousov, Alexander Kozlov, Maksim Reshetnikov, Aleksandr Novak, Maksim Oreşkin, Yuriy Uşakov, Gazprom Başkanı Aleksey Miller ve Rosneft Üst Yöneticisi Igor Seçin yer aldı.
Putin ayrıca, yarın Pekin'de İkinci Dünya Savaşı'nın sona ermesinin 80. yıl dönümü kapsamında düzenlenecek askeri geçit törenine katılacak.
Her iki lider bu yıl İkinci Dünya Savaşı'nın bitişinin 80. yılı vesilesiyle karşılıklı ziyaretlerde bulunuyor; Şi'nin Mayıs ayındaki Rusya ziyareti ve Zafer Günü katılımının ardından Putin de Çin'deki törenlere katılarak iadei ziyarette bulunuyor.
İşbirliği anlaşmaları
Putin'in ziyareti kapsamında Çin ile Rusya arasında enerji, uzay ve havacılık, yapay zeka, tarım, sağlık, bilimsel araştırma ve eğitim alanlarında 20'den fazla işbirliği anlaşması imzalandı.
Çin-Rusya-Moğolistan üçlü zirvesi
Bu çerçevede Rusya'nın Ay tozu araştırma aygıtının Çin'in 2026'da Ay'ın güney kutbunda keşif yapacak 'Çang'ı 7' görevindeki keşif araçları arasına dahil edilmesine karar verildi. Ayrıca iki ülke ortak araştırma projelerinin finansmanında mutabakata vardı ve Moskova Devlet Üniversitesi ile Pekin Üniversitesi, Rus-Çin Temel Araştırma Enstitüsü kurmak üzere anlaşma imzaladı.
Pekin'de düzenlenen üçlü işbirliği zirvesine Çin, Rusya ve Moğolistan devlet başkanları katıldı. Çin Dışişleri Bakanlığı açıklamasına göre Şi, zirvede bölgedeki çalkantılara karşı üç komşu ülkenin dayanışmasını güçlendirerek dış müdahalelere karşı koyma çağrısında bulundu.
Şi, 'Çin, Rusya ve Moğolistan ile karşılıklı siyasi güveni geliştirip dış müdahaleleri elemine ederek üçlü işbirliğinin gelişimini teşvik etmeye hazırdır' ifadesini kullandı.