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Sibel Suiçmez'den 'Kimsesiz Trabzonlular Mezarlığı' İçin Çağrı

CHP'li Sibel Suiçmez, 'Kimsesiz Trabzonlular Mezarlığı'nın korunması ve düzenlenmesi gerektiğini vurguladı.

Yayın Tarihi: 15.08.2024 15:53
Güncelleme Tarihi: 15.08.2024 15:53
Sibel Suiçmez'den 'Kimsesiz Trabzonlular Mezarlığı' İçin Çağrı

CHP'li Sibel Suiçmez'den Mezarlık Üzerine Önemli Açıklama

CHP Trabzon Milletvekili Sibel Suiçmez, 'Kimsesiz Trabzonlular Mezarlığı'nın yalnızca bir mezarlık olmadığını, aynı zamanda önemli bir tarih mirası olduğunu belirtti.

Tarihin Sessiz Tanıkları

Suiçmez, 'Bu mezarlık, bu topraklarda yaşanan büyük trajedinin sessiz tanıklarıdır.' diyerek, buradaki insanların anısına uygun bir şekilde korunması ve yaşatılması gerektiğini vurguladı.

Acı Bir Geçmişin Yansıması

Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Trabzon'un fethinin 563. yıl dönümünü kutlayarak şehitlere rahmet dileyen Suiçmez, 'Bu mezarlık, Trabzonlu kardeşlerimizin son nefeslerini verdiği bir anıt mezar niteliğindedir.' ifadelerini kullandı.

Yetkililere Çağrı

Suiçmez, mezarlığın isminin 'Trabzonlu Muhacir Mezarlığı' olarak değiştirilmesi gerektiğini ve gerekli önemin verilmesi için yetkililere çağrıda bulundu. 'Bu tarihi mekana gerekli değer verilmelidir.' dedi.

Adalet Meselesi

Toplantıda Türkiye’nin gündemindeki Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’a da seslenen Suiçmez, 'Bırakın yargı artık iktidarın elinde sopa olmaktan çıksın.' şeklinde ifade etti.

Bu önemli açıklamalar, Trabzon'un tarihi ve kültürel mirasına sahip çıkmanın yanında, adaletin sağlanması konusundaki hassasiyetin de altını çizdi.

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