Sibel Suiçmez'den TBMM'deki Arbede İçin Sert Tepki

CHP Milletvekili Sibel Suiçmez'den Açıklama

CHP Trabzon Milletvekili Sibel Suiçmez, TBMM Genel Kurulu'ndaki arbedeye yönelik sert eleştirilerde bulundu. Meclis'te hayvan haklarını koruma yasası görüşülürken yaşanan tartışmalara değinen Suiçmez, "Meclis'i kana bulamayın." uyarısının gerçekleştiğini belirtti.

Arbede ve Yaralanmalar

CHP'li Suiçmez, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında, yaşanan olaylara ilişkin duyduğu üzüntüyü dile getirerek, "Maalesef bu, bugün gerçekleşti. Meclis, milletvekillerinin kanına bulanmış duruma geldi." ifadelerini kullandı. Ayrıca, Gülüstan Kılıç Koçyiğit Hanım’ın yaralandığını ve birçok kişinin zarar gördüğünü aktardı.

Meclis'in Yönetimi Üzerine Görüşler

Suiçmez, tüm milletvekillerinin Meclis kürsüsünde konuşma hakkına sahip olduğunun altını çizerken, Meclis'in idaresinin Meclis Başkanı ve başkan vekillerine ait olduğunu belirtti. Hiç kimsenin başka birine şiddet uygulamasının kabul edilemeyeceğini vurguladı. Özellikle, kadınlara yönelik yapılan saldırıların hiçbir koşulda mazur görülmeyeceğini ifade etti.

Görüşmelerin Devamı ve Yönetim Talepleri

Bugünkü genel görüşmelerde, Can Atalay’ın milletvekilliği ile ilgili sürecin hukuka aykırı bir şekilde yürütüldüğünü belirten Suiçmez, bu görüşmelerin Numan Kurtulmuş tarafından yönetilmesini talep etti. Eğer bu sağlanamazsa, sürecin Gülizar Biçer Karaca tarafından yönetilmesini istediğini belirtti.