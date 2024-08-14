Siber Güvenlik Meslek Yüksekokulları, Gençlerin Gözdesi Olmaya Devam Ediyor

Siber Güvenlik Meslek Yüksekokullarına Yoğun İlgi

2023-2024 eğitim döneminde siber güvenlik meslek yüksekokullarına olan ilgi, gençlerin dikkatini çekmeye devam ediyor. Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi ve Yükseköğretim Kurulu (YÖK) işbirliğiyle açılan bu okullar, ön lisans programları arasında en çok tercih edilenlerden biri oldu.

Başvuru Sonuçları ve Taban Puanları

Kısa süre önce açıklanan sonuçlara göre, "Siber Güvenlik Analistliği ve Operatörlüğü" programı, yaklaşık 10 bin ön lisans programı içinde en çok tercih edilen ilk 8 program arasında yer aldı.

İlk Sırada İstanbul Teknik Üniversitesi

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Siber Güvenlik Meslek Yüksekokulu, 456.51 taban puanı ile ilk sırayı aldı. Diğer yüksekokulların taban puanları ise şu şekilde sıralandı:

Gebze Teknik Üniversitesi (GTÜ) - 425,37 puan (3. sırada)

Ankara Üniversitesi (AÜ) - 418,28 puan (6. sırada)

Ege Üniversitesi - 412,60 puan (8. sırada)

Sektör Desteği

Meslek yüksekokullarına gösterilen ilgi, yerli ve milli ekosistemin kaliteli uzman ihtiyacını karşılamak için büyük önem taşıyor. 2023-2024 döneminde firmalar, eğitmen, burs ve laboratuvar gibi konularda katkı sağladı.

Gelecekteki İşbirlikleri

2024-2025 dönemi için sektördeki işbirliklerinin genişlemesi bekleniyor. Yüksekokullardaki eğitim müfredatları, sektör etkinlikleri ve faaliyetleriyle zenginleştiriliyor. Öğrenciler, siber güvenlik alanında uygulamalı deneyim kazanmak için saha ziyaretleri gerçekleştiriyor.

Ek Faaliyetler ve Eğitimler

Öğrenciler, dergi içerikleri ve blog yazıları aracılığıyla bilgilerini pekiştirirken, araştırma projelerine katılma fırsatı buluyor. Ayrıca, Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi, 2023-2024 bahar döneminde okulları ziyaret ederek sektör ile tanışma programları düzenledi. Yaz döneminde ise çevrim içi eğitim programları devam ediyor.