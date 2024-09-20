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Siber Güvenlik Yarışması ve Ekonomik Gelişmeler

Siber güvenlik uzmanları yarıştı, havacılık yazılımında ihracat başarısı, kripto paralar ve daha fazlası gündemde.

Yayın Tarihi: 20.09.2024 10:45
Güncelleme Tarihi: 20.09.2024 10:45
Siber Güvenlik Yarışması ve Ekonomik Gelişmeler

Siber Güvenlik Yarışması Heyecanı

18 İSEDAK üyesi ülkenin siber güvenlik uzmanları, "cihaz saldırıları" temasında çevrim içi bir yarışma gerçekleştirdi. Yarışma, Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı ile İSEDAK iş birliğiyle düzenlendi ve Lübnan'daki çağrı cihazlarının patlatılması olayının ardından gerçekleştirildi. Amaç, katılımcı ülkelerin siber güvenlik kapasitelerini artırmak. Yarışmaya, saldırının yaşandığı Lübnan'dan bir ekip de katıldı. Toplam 12 saat süren bu yoğun mücadelede, kazananlar 1 Ekim tarihinde duyurulacak.

Havacılık Yazılımında İhracat Başarısı

Kırgız Sivil Havacılık Otoritesi tarafından düzenlenen ihaleyi, Haritaevi Havacılık Mühendislik kazanarak önemli bir başarıya imza attı. Uçuş emniyetini artıracak olan Engel Tanımlama ve Analiz Yazılımı, hava sahası paydaşları için kritik bir öneme sahip.

Kripto Para Piyasası ve ABD Seçimleri

ABD'nin yaklaşan seçimleri kripto para piyasasında önemli tartışmalara yol açtı. Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Eren Çaşkurlu, Kamala Harris'in iktidarında kripto paralar için olumsuz bir durum beklemediğini belirtirken, Beykent Üniversitesi öğretim üyesi Doç. Dr. Mustafa Batuhan Tufaner, Donald Trump'ın seçilmesi durumunda kripto para piyasasının daha olumlu etkilenebileceğini ifade etti.

Madencilik Sektörü Karlılığı Artırıyor

Türkiye'de en yüksek öz sermaye karlılığına sahip sektör madencilik ve taş ocakçılığı olarak öne çıkıyor. Yüzde 36 ile liderliğini sürdüren bu sektörü, bilgi ve iletişim ile imalat sektörleri takip ediyor.

İtalyan Firmalar İçin Türkiye'de Geniş Pazar

İtalya Ticaret Ajansı (ITA) Direktörü Marco Pintus, Türkiye'nin Avrupa'nın ikinci büyük, dünyanın ise yedinci büyük döküm üreticisi olduğunu vurgulayarak, Türk pazarının İtalyan metal işleme ve döküm teknolojileri için büyük fırsatlar sunduğunu belirtti.

Uluslararası Ceza Mahkemesi'nde Siyasi Baskı

Uluslararası Ceza Mahkemesi, İsrail liderleri için tutuklama kararını 4 aydır bekletiyor. Liverpool John Moores Üniversitesi öğretim üyesi Dr. Triestino Mariniello, mahkemeye yönelik baskıları gündeme getirirken, Osgoode Hukuk Fakültesi öğretim üyesi Dr. Heidi Matthews ise diğer davaların hızlı sonuçlanmasına dikkat çekti.

Konya Ovası'nda Obruk Sorunu

Konya Teknoloji Üniversitesi Obruk Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Fetullah Arık, Konya Ovası'ndaki obrukların sayısının hızla arttığını ve bu durumun çevresel bir tehdit oluşturduğunu belirtti.

Dijital Dünyanın Karbon Ayak İzi

BM verilerine göre, bilgi ve iletişim teknolojileri sektörü, 2020'de önemli miktarda karbondioksit emisyonuna yol açtı. İstanbul Gelişim Üniversitesi öğretim üyesi Serkan Gönen, enerji verimliliğinin artırılması gerektiğini vurguladı.

Gençlerin Analog Fotoğrafçılığa Dönüşü

Analog fotoğrafçılık, Sirkeci'deki stüdyolarda yeniden ilgi görmeye başladı. Fotoğrafçı Selçuk Coşkun, gençlerin eski film teknikleri ile mutlu olduklarını ve sanal dünyadan uzaklaştıklarını ifade etti.

Sanatın Gökyüzüne Yolculuğu

Ressam Sayime Serra Erdoğan, sanatı askeri ve yolcu uçakları gibi alanlara taşımayı hayal ediyor. "Bu yolculuk hepimizin yolculuğu" diyen Erdoğan, ülke tanıtımına büyük katkı sağlamayı hedefliyor.

İki Büyük Takımın Derbi Mücadelesi

Fenerbahçe ve Galatasaray, rekabetlerinde 401. kez karşı karşıya gelecek. Özellikle son 7 yılda Kadıköy'deki rekabette Galatasaray'ın gösterdiği performans dikkat çekiyor.

Golcüler Gözde Olacak

Süper Lig'in 6. haftasında oynanacak bu derbi maçında dikkatler golcülere çevrildi.

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