Siber Suç Operasyonu: 5 Günde 170 Şüpheli, 55 Tutuklama

Bakan Yerlikaya'dan son operasyon açıklaması

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, siber suçlarla mücadele kapsamında yapılan çalışmalarda son 5 günde 170 şüphelinin yakalandığını, bunlardan 55'inin tutuklandığını açıkladı.

Bakan Yerlikaya, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada operasyonların; "çevrim içi çocuk müstehcenliği ve tacizi", "nitelikli dolandırıcılık", "yasa dışı bahis" ve "nitelikli hırsızlık" suçlarına yönelik olduğunu bildirdi. Açıklamada, 34 şüpheli hakkında adli kontrol hükümlerinin uygulandığı, diğer şüpheliler hakkında işlemlerin devam ettiği belirtildi.

Operasyonlarda suçtan elde edildiği değerlendirilen yaklaşık 341 milyon lira değerindeki 5 şirket, 7 konut ve 10 araç'a el konulduğu kaydedildi.

Soruşturma bulgularına göre şüphelilerin; müstehcen çocuk görüntüleri barındırdıkları, 'kiralık bungalov, hesap kullanımı, yatırım danışmanlığı ve mobilya satışı' temalarını kullanarak vatandaşları dolandırdukları, yasa dışı bahis ve kumar oynattıkları, yasa dışı para nakline aracılık ettikleri ve reklamını yaptıkları, ayrıca vatandaşların mobil bankacılık hesaplarına erişim sağlayarak haksız kazanç elde ettikleri tespit edildi.

Operasyonlar Adana, Afyonkarahisar, Antalya, Bingöl, Diyarbakır, Erzurum, Gaziantep, Iğdır, Isparta, İstanbul, İzmir, Malatya, Mardin, Mersin, Siirt, Şanlıurfa, Tunceli ve Yozgat merkezli gerçekleştirildi; yakalanan şüpheliler hakkında savcılıklar tarafından soruşturma başlatıldı.

Bakan Yerlikaya, halkı bilgilendirerek uyarıda bulundu: 'Siber suçlara karşı en güçlü kalkan farkındalıktır. Lütfen şüpheli durumları 112 Acil Çağrı Merkezi'mize bildirin, biz gereğini yapalım.'

Yerlikaya'nın paylaşımında operasyonlara ilişkin görüntülerin bulunduğu bir video da yer aldı.