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Siber suçlara büyük darbe: "Siber Kalkan-48" operasyonunda 65 şüpheli yakalandı!

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 19 ilde gerçekleştirilen ve "nitelikli dolandırıcılık" ile "çevrim içi çocuk müstehcenliği" suçlarını hedef alan "Siber Gözetim-48" operasyonlarında, 65 şüphelinin yakalandığını açıkladı.

Yayın Tarihi: 01.07.2024 09:12
Güncelleme Tarihi: 01.07.2024 09:12
Siber suçlara büyük darbe: "Siber Kalkan-48" operasyonunda 65 şüpheli yakalandı!

Jandarma Genel Komutanlığı'nın koordinesinde gerçekleştirilen operasyonlarda, siber suçlara karıştığı tespit edilen 65 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonlarda 11 milyar 400 milyon lira işlem hacmi bulunan şüphelilerin hesaplarına el konuldu.

Türkiye'nin dört bir yanında düzenlenen "Siber Gözetim-48" operasyonları, siber suçlara karşı verilen mücadelede büyük bir başarı olarak kaydedildi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın yaptığı açıklamaya göre, 19 ilde düzenlenen operasyonlar kapsamında siber suçlara karıştığı belirlenen 65 şüpheli yakalandı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, jandarma tarafından 19 ilde "nitelikli dolandırıcılık" ve "çevrim içi çocuk müstehcenliği" suçlarına yönelik operasyonlar düzenlendiğini belirtti. Operasyonlarda, şüphelilerin hesaplarında 11 milyar 400 milyon lira işlem hacmi bulunduğu tespit edildi.

Yerlikaya, "Bilişim sistemlerini kullanarak nitelikli dolandırıcılık yapanların peşindeyiz. Onlara göz açtırmayacağız. Kara vatanda olduğu gibi siber vatanda da sanal devriyelerimiz 7 gün 24 saat görev başında." ifadelerini kullandı. Bu kapsamlı operasyonlar, Jandarma Genel Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı'nın koordinesinde, Trabzon ve Aydın merkezli olarak Adana, Ankara, Batman, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, İzmir, Mardin, Mersin, Sivas, İstanbul, Iğdır, Giresun, Kastamonu, Muğla, Van ve Zonguldak illerinde gerçekleştirildi.

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