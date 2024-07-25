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Siber Suçlarla Mücadelede Yeni Soruşturmalar

Emniyet Genel Müdürlüğü, Atatürk ve dini değerlere hakaret suçlarıyla ilgili 19 hesap yöneticisi hakkında soruşturma başlattı.

Yayın Tarihi: 25.07.2024 19:59
Güncelleme Tarihi: 25.07.2024 19:59
Siber Suçlarla Mücadelede Yeni Soruşturmalar

Siber Suçlarla Mücadelede Yeni Gelişmeler

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), Atatürk'e yönelik işlenen suçlar ve dini değerlere hakaret iddialarıyla bağlantılı olarak 19 sosyal medya hesap yöneticisi hakkında soruşturma başlattı.

Sanala Devriye Uygulamaları

EGM'nin yaptığı açıklamaya göre, Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, söz konusu suçlarla ilgili internet ortamında sürekli devriye faaliyetleri gerçekleştirmekte. Bu işlemler, yasaların verdiği yetki çerçevesinde gerçekleştiriliyor.

18-25 Temmuz tarihleri arasında, sosyal medyada işlenen suçların tespiti için özel bir çalışma yürütüldü. Bu süreçte, Atatürk aleyhine işlenen suçlar nedeniyle son dönemde dikkat çeken 11 hesap yöneticisi hakkında soruşturma başlatıldı. Bu kişiler arasında S.A, A.A. ve N.Y. de bulunmaktadır.

Dini Değerlere Hakaret Suçlaması

Ayrıca, dini değerlere hakaret eden içerikler paylaşılan 8 hesap yöneticisi tespit edilerek, adli birimler tarafından soruşturma süreci başlatıldı. EGM, suç ve suçlularla mücadele çalışmalarının aralıksız devam edeceğini belirtti.

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