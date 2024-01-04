Siber suçlulara karşı büyük operasyon: 19 ilde gerçekleştirilen 'Sibergöz' operasyonunda 45 kişi gözaltına alındı

Siber suçlarla mücadele kapsamında 19 ilde eş zamanlı “SİBERGÖZ-11” Operasyonları yapıldı. Ödeme sistemleri ve bilişim, yasa dışı bahis, çevrimiçi çocuk müstehcenliği ve tacizi, nitelikli dolandırıcılık gibi suçlara karışan 45 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınanlardan 14'ü çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı tarafından yönetilen operasyonlarda, Letgo, Facebook Marketplace gibi e-ticaret platformları ve internet sitesi aracılığıyla “Ürün Satışı ve Araç Kiralama” bahanesiyle vatandaşları dolandıran 5 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonlar, Mersin, Adana, Diyarbakır ve Antalya'da eş zamanlı olarak yapıldı. Şüphelilerin çok sayıda sahte kimlik, banka kartı ve cep telefonu kullandıkları belirlendi.

Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde, ödeme sistemleri ve bilişim sistemleri suçlarını işleyenlere yönelik 6 ilde eş zamanlı “SİBERGÖZ-11” Operasyonları düzenlendi. Batman, Afyonkarahisar, İstanbul, Sakarya, Adıyaman ve Çanakkale'de yapılan 10 farklı operasyonda 17 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınanlardan 7'si çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Yasa dışı bahis ve çevrimiçi çocuk müstehcenliği ve tacizi suçlarını işleyenlere yönelik 12 ilde eş zamanlı “SİBERGÖZ-11” Operasyonları düzenlendi. Diyarbakır, Hatay ve Karabük'te yasa dışı bahis oynatan 6 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınanlardan 3'ü tutuklandı. Çanakkale, İstanbul, Tekirdağ, Kütahya, İzmir, Samsun, Konya, Tokat ve Muş'ta ise çevrimiçi çocuk müstehcenliği ve tacizi yapan 17 şüpheli yakalandı. Yakalananlardan 4'ü tutuklandı. Ayrıca, 7 şüphelinin 0-5 yıl arasında değişen hapis cezalarıyla arandığı ortaya çıktı.