Siber Vatan Programı 2026, 81 İlde Eş Zamanlı Başlıyor

Siber Vatan Programı 2026 Türkiye'nin 81 İlinde Uygulanıyor

Türkiye’de dijital yeteneklerin geliştirilmesine yönelik çalışmalar, özellikle gençlerin siber güvenlik alanına yönelmesini sağlayan yeni girişimleri ve yetenekleri ortaya çıkardı. Bu çerçevede, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Savunma Sanayii Başkanlığı iş birliği; Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü koordinasyonunda, kalkınma ajansları, Türkiye Siber Güvenlik Kümelenmesi ve üniversitelerin katılımıyla 2019’dan bu yana Siber Vatan Programı yürütülüyor.

Programın Amaç ve İşbirlikleri

Siber Vatan Programı, ülkenin siber güvenlik uzmanı ihtiyacını karşılamayı, genç istihdamını artırmayı ve teknoloji odaklı genç girişimleri desteklemeyi hedefliyor. Program, Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü’nün yerel kalkınma misyonunu tamamlayan stratejik bir girişim olarak tanımlanıyor. Programın en belirgin farkı, çok taraflı ve sistematik işbirlikleriyle uçtan uca koordineli kapasite inşa etmesidir.

Eğitim ve Seçim Süreci

Siber Vatan kapsamında özellikle üniversite öğrencilerine derinlemesine teknik eğitimler veriliyor; takımlar halinde görevler yapılmakta, ulusal ve uluslararası yarışmalara katılım sağlanmakta ve teknoloji odaklı girişim geliştirme çalışmaları yürütülmektedir. 2019’dan bugüne program dilinde elde edilen sonuçlar arasında birçok ulusal ve uluslararası başarı, yaklaşık 380 öğrencinin istihdamına katkı ve 8 genç girişimin ortaya çıkması bulunuyor.

2026 dönemi için program, Türkiye’nin 81 ilinde eş zamanlı uygulanacak ve üniversite öğrencilerinin başvurularına açık olacaktır. Seçim süreci şu adımlardan oluşacaktır:

1. Her ilde katılımcılar için 30 gün süreyle çevrim içi interaktif eğitim verilecek.

2. Çevrim içi eğitim sonrasında düzenlenecek CTF sınavında başarılı olan 40 öğrenci yüz yüze eğitime hak kazanacak.

3. Her ilde düzenlenecek 5-7 günlük yüz yüze uygulamalı eğitimlerle sızma testi ve web güvenliği alanlarında yetkinlik kazandırılacak.

4. Yüz yüze eğitimlerin ardından Siber Vatan Öğrenci Yönetim Sistemi üzerinden verilen çevrim içi eğitimlerle uygulama becerileri geliştirilecek ve eğitimlerin sonunda yapılacak sınavlarla her kalkınma ajansı bölgesinde en başarılı 5 öğrenci seçilerek o bölgenin Siber Vatan Takımı oluşturulacak.

Bölgesel ve Ulusal Yarışma

Bölgelerinde birinci olan 26 takım, Ankara’da gerçekleştirilecek ulusal Siber Vatan CTF Yarışmasında birincilik için yarışacak. Program kapsamında başarılı olan gençlerin staj ve istihdam süreçleri kalkınma ajansları ve Savunma Sanayii Başkanlığı koordinasyonunda yürütülecektir.

Başvuru ve Bölgesel Duyuru

Serhat Kalkınma Ajansı koordinasyonunda, Ağrı İbrahim Çeçen üniversitesi, Ardahan Üniversitesi, Iğdır Üniversitesi ve Kafkas Üniversitesi iş birliğiyle bölgede yürütülecek Siber Vatan Programı’na başvurular 15 Kasım 2025 tarihine kadar sibervatan.org.tr internet sitesi üzerinden yapılabilecektir.

Not: Program üniversite öğrencilerine açık olup, 81 ilden katılacak öğrencilerin belirlenmesiyle çevrim içi eğitim ve uygulama süreci başlayacaktır.

