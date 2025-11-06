Siber Vatan Programı 2026 Başvuruları Başladı — Batman'da Başarıyla Uygulandı

Siber Vatan Programı 2026 Başvuruları Başladı

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Savunma Sanayii Başkanlığı iş birliğiyle, Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü koordinasyonunda yürütülen Siber Vatan Programı 2026 Dönemi için başvurular başladı. Program, siber güvenlik uzmanı ihtiyacının karşılanması ve genç istihdamının artırılmasını hedefliyor.

Programın Amacı ve Kapsamı

Siber Vatan Programı, Türkiye Siber Güvenlik Kümelenmesi ve üniversitelerle birlikte 2019 yılından beri uygulanıyor. Programa ilişkin amaçlar arasında Türkiye’nin siber savunma kapasitesini güçlendirmek ve gençlere fırsat eşitliği sunmak bulunuyor. 2025 yılında 23 ilde uygulanmış olan program, 2026 yılında 81 ilin tamamında yürütülecek.

Program ajans bölgesinde 2025 yılında Batman’da başarıyla uygulandı.

Eğitim ve Seçim Süreci

Program, üniversite öğrencilerinin başvurularına açık olacak. Katılacak öğrencilerin belirlenmesiyle çevrim içi eğitim ve uygulama süreci başlayacak. İlk aşamada her ilde öğrenci katılımıyla 30 gün süreli çevrim içi interaktif eğitimler verilecek.

Çevrim içi eğitim sonunda gerçekleştirilecek CTF (Capture the Flag) sınavında başarılı olan 40 öğrenci yüz yüze eğitime katılmaya hak kazanacak. Her ilde düzenlenecek beş günlük yüz yüze uygulamalı eğitimlerde sızma testi ve web güvenliği alanlarında yetkinlik kazandırılacak.

Yüz yüze eğitimlerin ardından öğrencilere Siber Vatan Öğrenci Yönetim Sistemi (ÖYS) üzerinden çevrim içi destek eğitimleri verilerek uygulama becerileri geliştirilecek.

Takım Oluşumu, Yarışma ve İstihdam

Eğitimlerin sonunda yapılacak sınavlarla 26 kalkınma ajansı bölgesinde en başarılı beş öğrenci seçilerek o bölgenin Siber Vatan Takımı oluşturulacak. Bölgelerinde birinci olan 26 takım, Ankara'da düzenlenecek Ulusal Siber Vatan CTF Yarışması'nda karşılaşacak.

Türkiye geneli 81 ilden seçilen ve başarılı bulunan 26 kalkınma ajansı bölge birincisi takımlarda yer alan gençlerin staj ve istihdam süreçleri kalkınma ajansları ve Savunma Sanayii Başkanlığı koordinasyonunda yürütülecek.

Başvuru Bilgileri

Siber Vatan Programına başvurular 15 Kasım 2025 tarihine kadar internet üzerinden yapılabilecek.

