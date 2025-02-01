Siber Zorbalıkla Mücadelede ALO 141 Hattı Etkili Rolleriyle Devam Ediyor

Siber Zorbalıkla Mücadele Hızla Devam Ediyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, siber zorbalıkla mücadele hakkında önemli açıklamalarda bulundu. ALO 141 Güvenli İnternet Bilgi Destek Hattı ve internetyardim.org.tr üzerinden yapılan destek çağrılarının devam ettiğini belirtti. Uraloğlu, bu hat üzerinden bugüne kadar toplam 425 bin 837 çağrının karşılandığını ifade etti.

İnternet Yardım Merkezi ve Sağladığı Destekler

Bakan Uraloğlu, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından 2017 yılından itibaren güvenli internet alanı oluşturmak ve dijital zorbalığı önlemek amacıyla oluşturulan İnternet Yardım Merkezi'nin önemli bir rol oynadığını vurguladı. Merkez, yasa dışı içerikler, mahremiyet, bilgi güvenliği gibi konularda çözümler sunmaktadır.

Uraloğlu, "Vatandaşlar uğradıkları siber zorbalık olaylarına ilişkin ALO 141 ve internetyardim.org.tr üzerinden destek alabiliyor." diyerek, bu tür olayların ciddiyetine dikkat çekti.

Hedef: Yasa Dışı İçeriklerle Mücadele

Uraloğlu, internetin bilinçli ve güvenli kullanımını teşvik etmek amacıyla yürütülen çalışmalara da değindi. İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun çerçevesinde gerçekleştirilen faaliyetler, fuhuş, müstehcenlik ve yasadışı bahis gibi suçlarla mücadele etmeyi hedefliyor.

Bilinçlendirme ve Danışmanlık Hizmetleri

Bakan Uraloğlu, bilinçlendirme merkezlerinin gerçekleştirilen eğitim faaliyetleri aracılığıyla çocukları ve gençleri internetin fırsatları ve riskleri hakkında bilgilendirdiğini aktardı. Aynı zamanda, İnternet Yardım Merkezi’nin sorunlara çözüm sunan bir danışma hattı işlevi gördüğünü belirtmiştir.

ALO 141 Hattının Başarısı ve Sosyal Ağ Sağlayıcıları

ALO 141 hattı bugüne kadar 425 bin 837 çağrı yanıtlayarak önemli bir başarı elde etti. Ayrıca, internetyardim.org.tr üzerinden gelen 61 bin 161 sorunun da yanıtlandığı bildirildi. Son iki yıl içinde ise, 15 bin 402 soruya cevap verildiği açıklandı.

Uraloğlu, Instagram, X ve YouTube gibi sosyal ağ sağlayıcılarının Türkiye'den günlük erişimlerinin bir milyondan fazla olduğuna ve bu platformların, kullanıcıların özel hayatlarıyla ilgili başvurulara en geç 48 saat içinde cevap vermekle yükümlü olduklarını hatırlattı. Sosyal ağ sağlayıcılarının bu yükümlülüğü yerine getirmemesi durumunda ise idari para cezası uygulanacağı belirtilmiştir.