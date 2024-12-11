Siberağ-11 Operasyonunda 46 Şüpheli Yakalandı

Siberağ-11 Operasyonu: 46 Şüpheli Tutuklandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, nitelikli dolandırıcılık ve yasa dışı bahis suçlarına yönelik gerçekleştirilen Siberağ-11 operasyonlarında 46 şüphelinin yakalandığını duyurdu. Ülke genelindeki bu operasyonlar, 4 ilde düzenlendi ve önemli bir mücadele adımı olarak öne çıktı.

Operasyon Detayları

Bakan Yerlikaya, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, operasyonların cumhuriyet başsavcılıkları ve Jandarma Genel Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinasyonuyla Muğla, Antalya, Diyarbakır ve Elazığ illerinde gerçekleştirildiğini belirtti.

Operasyonlar, sosyal medya platformları üzerinden yapılan dolandırıcılık eylemlerini hedef aldı. Şüphelilerin, yatırım vaadi ile dolandırıcılık yapmalarının yanı sıra, internet ortamında cep telefonu, ikinci el eşya ilanları, tatil paketleri, uçak biletleri ve konaklama hizmetleri adına sahte reklamlarla vatandaşları kandırdıkları ortaya çıktı. Ayrıca, yasadışı bahis teşvikleri ve reklam paylaşımları da suçlamalar arasında yer aldı.

Operasyon Sonuçları

Yakalanan 46 şüpheliden 30'unun tutuklandığı, 12'sinin ise adli kontrolle serbest bırakıldığı bildirildi. Diğer şüphelilerin işlemlerinin devam ettiği kaydedildi. Yapılan aramalarda çok sayıda bilgisayar, telefon, taşınabilir bellek ve banka/kredi kartı ele geçirildi.

Bakan Yerlikaya, bu operasyonları koordine eden cumhuriyet başsavcılıklarına ve başarılı sonuçlar elde eden kahraman jandarma ekiplerine teşekkür etti. "Allah ayağınıza taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle" dedi.