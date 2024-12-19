Siberağ-12 Operasyonunda 319 Şüpheli Yakalandı

319 Şüpheli Yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, jandarma ekiplerince 54 ilde gerçekleştirilen "Siberağ-12" operasyonunda 319 şüpheli yakalandığını açıkladı. Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, cumhuriyet başsavcılıkları ile Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı'nın yoğun koordinasyonu ile Ankara, İstanbul ve İzmir gibi büyük şehirlerin de arasında bulunduğu 54 ilde "yasa dışı bahis" suçuna yönelik operasyon gerçekleştirildiğini vurguladı.

Operasyon Detayları

Bu kapsamda 319 şüphelinin yakalandığını bildiren Yerlikaya, operasyonlar sırasında 5 ruhsatsız tabanca, büyük miktarda döviz ve kripto varlık ile çok sayıda dijital materyalin de ele geçirildiğini ifade etti.

Yasa Dışı Bahisle Mücadele

Yerlikaya ayrıca, "Yasa dışı bahis huzurumuzu bozan bir tuzaktır. Hem kişilerin hayatını hem de toplumsal yapıyı zedeleyerek ekonomik, ahlaki ve sosyal problemlere yol açan yasa dışı bahisle mücadelemiz aralıksız devam ediyor. Yurt dışı merkezli bahis ve sanal kumar altyapısı sağlayan şirketler üzerinden, ülkemizde faaliyet yürüten kripto varlık hizmet sağlayıcılarıyla yasa dışı bahis sitesi için altyapı hizmeti satın almak amacıyla 'kripto varlık transferi yapmak' suçundan savcılıklarımızca haklarında soruşturma başlatıldı." dedi.

Tebrik Mesajı

Son olarak, operasyonları koordine eden cumhuriyet başsavcılıkları ve operasyonları gerçekleştiren kahraman polisler için tebriklerini ileten Yerlikaya, silahlı suç örgütleri ve yasa dışı bahisle mücadelenin süreceğini sözlerine ekledi.