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Siberağ-13 Operasyonunda 27 Şüpheli Yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, yasa dışı bahis sitelerine yönelik düzenlenen 'Siberağ-13' operasyonunda 27 kişinin gözaltına alındığını duyurdu.

Yayın Tarihi: 27.12.2024 17:37
Güncelleme Tarihi: 27.12.2024 17:37
Siberağ-13 Operasyonunda 27 Şüpheli Yakalandı

Siberağ-13 Operasyonları ile Yasa Dışı Kumar Çetelerine Darbe

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya üzerinden yasa dışı bahis sitelerinin reklamını yaptıkları ve sanal kumara teşvik ettikleri öne sürülen şüphelilere yönelik düzenlenen Siberağ-13 operasyonları kapsamında 27 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.

16 İl Genelinde Düzenlenen Operasyonlar

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabında yaptığı açıklamada, İstanbul ve İzmir dahil olmak üzere 16 ilde yürütülen yasa dışı bahis ve sanal kumarla mücadele operasyonlarının ayrıntılarını paylaştı. Gözaltına alınan şüpheliler arasında "sosyal medya fenomeni" olarak bilinen, çok sayıda takipçiye sahip kullanıcılar bulunduğu belirtildi.

Hükümetin Mücadelesi Sürüyor

Yerlikaya, yasa dışı bahis suçunun yalnızca bireylerin değil, toplumun geleceğini de tehlikeye attığını vurgulayarak, Cumhuriyet başsavcılıkları ve Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinasyonunda yürütülen 4 aylık çalışmaların sonucunda bu operasyonların gerçekleştiğini ifade etti.

El Konulan Dijital Materyaller

Siberağ-13 operasyonları, Gaziantep, Adana, Mersin, Ağrı, Antalya, Batman, Çorum, Diyarbakır, Erzurum, Eskişehir, Iğdır, Isparta, Sakarya ve Şırnak’ta gerçekleştirildi. Bu operasyonlar sonucunda çok sayıda dijital materyale el konuldu.

7/24 Siber Devriye

Bakan Yerlikaya, siber vatanda suç ve suçlularla mücadelede 7 gün 24 saat esasına dayalı olarak görev başında olan siber devriyeleri de hatırlatarak, operasyonları koordine eden cumhuriyet başsavcılıklarına ve operasyonu gerçekleştiren polislere teşekkür etti.

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