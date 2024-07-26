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Siberağ-2 Operasyonu: 82 Şüpheli Yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 41 ilde düzenlenen 'Siberağ-2' operasyonlarında 82 şüphelinin yakalandığını açıkladı.

Yayın Tarihi: 26.07.2024 08:11
Güncelleme Tarihi: 26.07.2024 08:11
Siberağ-2 Operasyonu: 82 Şüpheli Yakalandı

Siberağ-2 Operasyonu ile Ortaya Çıkan Başarı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Siberağ-2 operasyonlarında 41 ilde 82 şüphelinin yakalandığını duyurdu. Bu operasyonlar, çevrim içi çocuk müstehcenliği, yasa dışı bahis ve kişisel verileri hukuka aykırı şekilde verme veya ele geçirme gibi suçlarla mücadele amacı taşıyor.

Operasyonun Detayları

Yerlikaya, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, Elazığ ve Bingöl merkezli olarak gerçekleştirilen operasyonların, Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde yapıldığını vurguladı. Bu kapsamda özellikle çevrim içi çocuk müstehcenliği suçuna karşı hassasiyet gösterdiklerinin altını çizdi.

Çocukları Koruma Taahhüdü

Bakan Yerlikaya, "Çocuklarımızı korumak bizim için en önemli önceliklerden biri. Kara vatanda olduğu gibi siber vatanda da suç ve suçlularla 7/24 mücadelemiz kararlılıkla devam edecek," dedi.

Uluslararası İş Birliği

Operasyonlarda, NCMEC (Ulusal Kayıp ve İstismara Uğrayan Çocuklar Merkezi) ve Child Protection System (Çocuk Koruma Sistemi) gibi uluslararası bağımsız kuruluşlarla iş birliği yapıldığını belirtti. Bu ortak çalışmalar sayesinde 80 kişinin yakalandığını aktardı.

Ele Geçirilen Materyaller

Elazığ'da yakalanan bir şahsın, sosyal medya üzerinden kişisel verilerin satışını yaparak haksız kazanç sağladığı tespit edildi. Bingöl'de yakalanan diğer şüpheli ise yasa dışı bahis faaliyetleri nedeniyle gözaltına alındı. Ayrıca, operasyonlar sırasında çok sayıda dijital materyalin de ele geçirildiği bildirildi.

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