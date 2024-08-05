Siberağ-4 Operasyonları: 86 Zanlı Yakalandı

Siberağ-4 Operasyonları Sonucu 86 Zanlı Yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, çevrim içi suçlar kapsamında gerçekleştirilen "Siberağ-4" operasyonlarında 86 zanlının yakalandığını duyurdu. Operasyonlar, Jandarma Genel Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde, 26 ilde gerçekleştirildi.

Operasyonda Ele Geçirilen Malzemeler

Bakan Yerlikaya, operasyonlar sonucunda ruhsatsız silahlar, çok sayıda bilgisayar, sahte belgeler ve çeşitli dijital materyaller ele geçirildiğini açıkladı. Ayrıca, şüphelilerin bankada bulunan hesaplarında 91 milyon 400 bin lira işlem hacminin bulunduğu tespit edildi.

Siber Suçlarla Mücadele Sürecek

İçişleri Bakanı, "Kara Vatan'da olduğu gibi Siber Vatan'da da 7 gün 24 saat suç ve suçlularla mücadelemiz kararlılıkla devam edecek. Operasyonu yürüten Jandarma ekiplerimizi tebrik ediyorum. Allah ayaklarına taş değdirmesin," şeklinde konuştu.