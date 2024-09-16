Siberağ-7 Operasyonunda 46 Şüpheli Yakalandı

Siberağ-7 Operasyonu Başarı İle Tamamlandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 24 ilde eş zamanlı olarak gerçekleştirilen ``Siberağ-7'' operasyonunun sonuçlarını açıkladı. Operasyonlarda, nitelikli dolandırıcılık, hırsızlık ve yasadışı bahis gibi siber suçlardan aranan 46 şüpheli yakalandı.

Birçok İlde Eş Zamanlı Operasyonlar

Yerlikaya, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı tarafından düzenlenen operasyonların, İl Emniyet müdürlükleri Siber Suçlarla Mücadele Şube müdürlükleri ile birlikte yürütüldüğünü bildirdi. Operasyonlar Batman, Balıkesir, İzmir, Edirne, Isparta, Manisa, Siirt, Adana, Ankara, Antalya, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, İstanbul, Kocaeli, Konya, Mersin, Malatya, Muğla, Nevşehir, Osmaniye, Sakarya, Sivas ve Uşak'ta gerçekleştirildi.

Yıllarca Aranan Şüpheliler Yakalandı

Bakan Yerlikaya, operasyonlarda 5 yıl boyunca aranan 38 kişi, 5-10 yıl arası bir süreyle aranan 7 kişi ve 10 yılı aşkın süredir aranan bir şüphelinin de yakalandığını belirtti. Bu başarıda katkı sağlayan kahraman polisleri tebrik eden Yerlikaya, "Allah ayağınıza taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle" diyerek desteklerini iletti.