Sibergöz-12 Operasyonunda 20 ilde 75 nitelikli dolandırıcılık şüphelisi yakalandı

Nitelikli dolandırıcılık suçunu işleyen 75 kişi, 20 ilde eş zamanlı yapılan 'SİBERGÖZ-12' operasyonuyla gözaltına alındı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, operasyonu sosyal medya hesabından duyurdu.

Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı’nın koordine ettiği 'SİBERGÖZ-12' Operasyonu, 20 ilde eş zamanlı olarak yapıldı. Operasyonda, İl Emniyet Müdürlükleri’nin Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlükleri görev aldı. Operasyonun yapıldığı iller arasında: İzmir, İstanbul, Nevşehir, Isparta, Mersin, Konya, Samsun, Van, Adana, Osmaniye, Kırşehir, Batman, Kocaeli, Tekirdağ, Aydın, Balıkesir, Kayseri, Aksaray, Gaziantep ve Yalova yer aldı.





MERCEDES-BENZ'DE OLTALAMA OPERASYONU

Mercedes-Benz markasını kullanan Oltalama (Phishing) sitesinde “Araç Satışı” ilanı veren 8 kişi, İzmir Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’nün operasyonuyla yakalandı. Bu kişilerin, ilanlara ilgi gösteren vatandaşlardan “Araç Bedeli, Kargo Bedeli vb.” bahanesiyle para aldıkları belirlendi.

KİRALIK BUNGALOV DOLANDIRICILIĞINA 15 GÖZALTI

Instagram üzerinde “Kiralık Bungalov” ilanı veren 15 kişi, Nevşehir Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’nün operasyonuyla yakalandı. Bu kişilerin, Oltalama (Phishing) sitesiyle Isparta, Mersin, Konya, Samsun, Van, Adana, Osmaniye ve Batman’dan vatandaşlardan “Kapora Bedeli, Kiralama Ücreti” bahanesiyle para aldıkları belirlendi.





E-TİCARET SİTELERİNDE SAHTE İLANLARA 39 GÖZALTI

E-Ticaret sitelerinde konteyner, telefon, makine ilanı verip Kocaeli, İstanbul, Tekirdağ, Aydın, Mersin, Balıkesir, Kayseri, Adana, Aksaray, Gaziantep ve İzmir’den vatandaşlardan 'Kapora Bedeli, Ürün Ücreti' bahanesiyle para alan 39 kişi, Kocaeli Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’nün operasyonuyla yakalandı.

VERGİ, ARA MUAYENE VE TRAFİK CEZASI DOLANDIRICILIĞINDAN 13 GÖZALTI

Kırşehir’de Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, 0850’li numaralarla “TÜVTÜRK Muayene İstasyonlarından Araç Muayene Randevusu” hizmeti verenleri yakaladı. Bu kişilerin, İstanbul ve Yalova’dan arayanlara vergi, trafik cezası gibi borçları olduğunu ve randevu almak için ödeme yapmaları gerektiğini söyleyerek dolandırdıkları belirlendi. Şüphelilerden alınan paraların bir kısmıyla borç ödemeleri yapıldığı ancak gerçek borçlardan daha fazla para istendiği ortaya çıktı. 13 şüpheli şahıs gözaltına alındı.