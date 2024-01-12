Sibergöz-14 operasyonlarında 120 şüpheli ele geçirildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 'Sibergöz-14' operasyonları kapsamında 16 ilde 120 kişinin gözaltına alındığını açıkladı. Operasyonlar, eş zamanlı olarak gerçekleştirildi.

Sibergöz-14 operasyonlarında 120 şüpheli ele geçirildi
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Bahis ve şans oyunları yasasına (7258 Sayılı) aykırı olarak futbol ve diğer spor müsabakalarında oyun oynatma, suçtan elde edilen malvarlığı değerlerini aklama, suç gelirlerinin aklanması ve suç örgütü kurma suçlarıyla ilgili 16 ilde “Sibergöz-14” operasyonları düzenlendi. Operasyonlarda 120 kişi gözaltına alındı.

Antalya merkezli 16 ilde “SİBERGÖZ-14” operasyonları düzenlendi. Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ve Antalya Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünün ortak çalışmasıyla, 18 farklı yasa dışı bahis sitesine bağlı olarak para transferi yapan 20 ofis tespit edildi. Operasyonlar, Antalya, İstanbul ve Mersin'de yapılan takip ve izleme çalışmaları sonucunda gerçekleştirildi.

Şüphelilerin banka ve kripto hesaplarında 1.5 Milyar Türk Lirası tutarında işlem yapıldığı, MASAK ile yapılan koordinasyon sonucunda ortaya çıkarıldı. Ofislerde çalışan şüpheliler ve organizasyonda yer alan diğer şüpheliler, teknik ve fiziki takip sonucunda tespit edildi.

Şüphelilerin, kripto varlıklara dönüştürdükleri suç gelirlerini, oto galeriler aracılığıyla araç alıp satmak ve yakınları veya güvendikleri kişiler üzerinden gayrimenkul alıp satmak suretiyle akladıkları belirlendi.

OPERASYONDA 242 Milyon TL DEĞERİNDE MAL VARLIĞI ELE GEÇİRİLDİ

Operasyonlarda; 80 araba, 10 motor, 19 villa, 8 arazi ve toplam 242 Milyon TL değerindeki taşınır/taşınmaz malların yanı sıra, 2 kiralık kasa, banka ve kripto varlık hesapları, 10 ruhsatsız silah, 1 kurusıkı silah ve çok miktarda dijital malzeme ele geçirildi.

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