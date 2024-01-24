Sibergöz-16 kapsamında geniş çaplı operasyon düzenlendi: 17 operasyonda 91 gözaltı

Sibergöz-16 ve 17 operasyonlarıyla 91 kişi gözaltına alındı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, Sibergöz-16 operasyonunun "Çevrim içi çocuk istismarı ve tacizi"ne karşı, Sibergöz-17 operasyonunun ise "Bilişim sistemleri aracılığıyla nitelikli dolandırıcılık ve örgütlü suç"lara yönelik olduğunu söyledi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Sibergöz-16 ve 17 operasyonlarıyla ilgili sosyal medyadan açıklama yaptı. Yerlikaya, "Çocuklarımızı korumak için suçlularla mücadele etmeye kararlıyız" dedi.

20 ilde yapılan operasyonların Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı tarafından Ankara ve İstanbul Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlükleriyle birlikte yürütüldüğünü söyledi. Bakan Yerlikaya, sosyal medya gruplarında çocukların müstehcen görüntülerinin satıldığını, ödemelerin çeşitli yollarla yapıldığını ve çocuk istismarı görüntülerinin paylaşıldığını belirterek, 35 kişinin yakalandığı operasyonlarda görev alan güvenlik güçlerine teşekkür etti.

OPERASYONLARDA 28 MİLYON 640 LİRA DEĞERİNDE HAKSIZ KAZANÇ TESPİT EDİLDİ

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Sibergöz-17 operasyonlarıyla ilgili açıklama yaptı. Yerlikaya, "Bilişim sistemlerinin kullanılması suretiyle nitelikli dolandırıcılık ve suç işlemek amacıyla örgüt kurma" işleyenlere yönelik İstanbul'dan başlayan 10 ildeki operasyonlarda 35 kişinin, "Nitelikli dolandırıcılık" yapanlara yönelik Mersin'den yürütülen 8 ildeki operasyonlarda ise 21 kişinin yakalandığını söyledi. Yerlikaya, "Bilişim sistemlerinin kullanarak nitelikli dolandırıcılık yapanların enselerindeyiz. Onlara göz açtırmayacağız." dedi. Yerlikaya, operasyonlarda 28 milyon 640 bin lira değerinde haksız kazanç elde edildiğini belirtti.