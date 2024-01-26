''Sibergöz-18'' operasyonları ile 9 ilde 28 gözaltı

İnternet üzerinden sanal ortamda “Nitelikli Dolandırıcılık” yaptıkları iddia edilen 28 kişi, 9 ilde eş zamanlı düzenlenen “Sibergöz-18” operasyonuyla gözaltına alındı.

''Sibergöz-18'' operasyonları ile 9 ilde 28 gözaltı
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İzmir Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalar sonucunda, Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinasyonunda; İstanbul, Balıkesir, Batman, Diyarbakır, Samsun, Iğdır, Edirne, Van ve Trabzon illerinde “Sibergöz-18” operasyonu eş zamanlı olarak gerçekleştirildi.

Türkiye'nin önde gelen araç kiralama firmasının internet sitelerini taklit ederek sahte siteler oluşturan 28 kişi, oltalama yöntemi ile dolandırıcılık yaptıkları belirlendi. Bu kişiler, “Araç Kiralama Bedeli” adıyla gönderdikleri İBAN numaralarına para yatıranlardan, kasko poliçesi, sigorta bedeli, kaza bedeli, cayma bedeli, provizyon ücreti gibi çeşitli gerekçelerle daha fazla para talep ederek haksız kazanç elde ettiler.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda "Operasyonları gerçekleştiren kahraman polislerimizi tebrik ediyorum. Milletimizin duası sizinle. Siber suçlarla mücadelemiz kararlılıkla devam edecektir" ifadelerini kullandı.

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