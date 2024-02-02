Sibergöz-20 operasyonu ile ele geçirilen 71 zanlı adliyeye sevk edildi

Erzurum merkezli olarak 20 ilde internet üzerinden nitelikli dolandırıcılık yaptıkları belirlenen 71 kişi, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın açıkladığı "Sibergöz-20" operasyonu kapsamında gözaltına alındı ve adliyeye sevk edildi.

Sibergöz-20 operasyonu ile ele geçirilen 71 zanlı adliyeye sevk edildi
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Erzurum Başsavcılığı yönetiminde Siber Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube ekipleri, internet üzerinden nitelikli dolandırıcılık yapan 71 kişiyi yakaladı. Zanlıların emniyetteki sorguları bittikten sonra sağlık muayenesinden geçirilerek Erzurum Adliyesine götürüldü.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın 29 Ocak'ta açıkladığı operasyonda, "oltalama" siteleri kurarak araç kiralama ve sigorta firmalarının adlarını kullanan ve vatandaşlardan kiralama, sigorta ve kapora ücreti isteyerek dolandırdıkları ortaya çıkan 75 kişi, 3 ay süren fiziki ve teknik takibin ardından yakalandı. 

Şüphelilerin son bir yılda 35 milyon 215 bin lira tutarında banka işlemi yaptıkları tespit edildi. Erzurum başta olmak üzere 19 ilde düzenlenen operasyonda, şüphelilerin yanında silah, para, uyuşturucu, altın, dijital malzeme ve sim kartlara el konuldu. 71 kişi gözaltına alındı.

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