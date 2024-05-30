‘Sibergöz-42’ operasyonları sonucunda 1 milyar TL vurgun yapan kripto çetesi çökertildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, bilişim sistemlerini kullanarak nitelikli dolandırıcılık suçu işleyen suçlulara yönelik yapılan operasyon hakkında bilgilendirme yaptı. Bakan Yerlikaya'nın açıklamasına göre, Ankara merkezli olmak üzere İstanbul ve İzmir gibi illerin de aralarında olduğu 21 ilde yapılan operasyonlarda 127 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

“Smart Trade Coin” isimli sözde kripto varlık alım/satım platformu üzerinden “Sıfır Risk İle Yüksek Kazanç” vaadi ile vatandaşları dolandıran ve nitelikli dolandırıcılık suçunu uluslararası boyutta gerçekleştirerek 1 milyar TL haksız kazanç elde eden çete, ‘Sibergöz-42’ operasyonları ile çökertildi.

Operasyonlar sonucunda 1 milyar TL değerinde çok sayıda taşınmaz ve taşınabilir mal varlığına, 1 adet ruhsatsız ve 1 adet kuru sıkı tabancaya ve çok sayıda dijital materyale el konuldu.