Sibergöz-45 operasyonunda büyük darbe! 19 ilde 63 milyon 500 bin TL ve 38 şüpheli yakalandı

19 ilde Sibergöz-45 operasyonu: 38 gözaltı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından 'Sibergöz-45' operasyonunun detaylarını kamuoyu ile paylaştı. Jandarma Genel Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde gerçekleştirilen operasyon, 19 ilde eş zamanlı olarak yapıldı. Operasyonlar sonucunda, yasa dışı faaliyetlerle hesaplarında toplam 63 milyon 500 bin TL işlem hacmi bulunan 38 şüpheli gözaltına alındı.



OPERASYONUN DETAYLARI

Operasyon, yasa dışı bahis, nitelikli dolandırıcılık, çevrimiçi çocuk müstehcenliği ve bilişim sistemine girme suçlarına yönelik olarak planlandı ve icra edildi. Jandarma Genel Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı’nın titiz çalışmaları sonucunda, suçluların izleri sürüldü ve nihayetinde 19 ilde gerçekleştirilen eş zamanlı baskınlarla 38 şüpheli yakalandı.

SUÇLULARIN FAALİYETLERİ VE ELE GEÇİRİLENLER

Operasyonlar kapsamında şüphelilerin yasa dışı bahis siteleri üzerinden yüksek miktarlarda para transferi gerçekleştirdikleri, dolandırıcılık faaliyetlerinde bulundukları ve çevrimiçi çocuk müstehcenliği içerikleri paylaştıkları belirlendi. Ayrıca, bilişim sistemlerine izinsiz giriş yaparak çeşitli suç faaliyetlerinde bulundukları tespit edildi. Baskınlarda çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

Ele geçirilenler arasında bilgisayarlar, cep telefonları, sim kartlar, taşınabilir bellekler, banka ve kredi kartları ve ruhsatsız tabancalar bulundu. Bu materyaller, suçların işlenmesinde kullanıldığı şüphesiyle detaylı incelemeye alındı.

İÇİŞLERİ BAKANI YERLİKAYA'DAN AÇIKLAMA

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, operasyonun başarılı bir şekilde tamamlandığını ve suçluların adalete teslim edildiğini belirtti. Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı’nın bu tür operasyonlarla suçlulara göz açtırmadığını ve benzer suçlarla mücadelenin aralıksız süreceğini vurguladı.

Yerlikaya, “Sibergöz-45 operasyonu, ülkemizde yasa dışı faaliyetlerin önlenmesi adına önemli bir adım olmuştur. Suçla mücadelede kararlıyız ve vatandaşlarımızın güvenliği için çalışmalarımıza devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.