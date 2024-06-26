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SİBERGÖZ-46 Operasyonu:Türkiye genelinde 7 Milyar TL'lik suç ağına darbe!

"SİBERGÖZ-46" operasyonları, ülke genelinde yasa dışı bahis ve dolandırıcılık şebekelerine büyük bir darbe vurdu. Operasyon kapsamında Adana ve Edirne merkezli 31 ilde eş zamanlı olarak düzenlenen baskınlarda, 275 şüpheli gözaltına alındı.

Yayın Tarihi: 26.06.2024 12:10
Güncelleme Tarihi: 26.06.2024 12:10
SİBERGÖZ-46 Operasyonu:Türkiye genelinde 7 Milyar TL'lik suç ağına darbe!

Yakalanan 275 Şüpheli, 7 Milyar TL'lik Suç Ağına Karıştı!

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, operasyonların detaylarını paylaşarak, şüphelilerin yasa dışı bahis siteleri aracılığıyla 5 farklı platformda bahis oynattıklarını ve toplamda 7 milyar 40 milyon TL'lik işlem hacmi gerçekleştirdiklerini açıkladı. Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ve MASAK'ın koordinasyonunda yürütülen operasyonlar, suç örgütlerinin finansal faaliyetlerine yönelik büyük bir darbe olarak nitelendirildi.

Adana ve Edirne'de İşlenen Suçlar Ortaya Çıktı

Adana merkezli operasyonda 242 şüpheli gözaltına alınırken, bu kişilerin banka ve kripto varlık hesapları üzerinden milyarlarca lira tutarında işlem gerçekleştirdikleri belirlendi. Edirne'de ise 33 şüpheli yasa dışı bahis şebekeleriyle ilişkilendirilerek yakalandı. Operasyonlar neticesinde 2 ruhsatsız pompalı tüfek, uyuşturucu madde, döviz ve dijital materyaller de ele geçirildi.

Operasyonlar sonucunda ayrıca, suçtan elde edilen malvarlıklarının aklanmasıyla elde edilen 555 milyon 750 bin TL değerindeki 81 otomobil, 19 işyeri ve 4 araziye de el konuldu. İçişleri Bakanı Yerlikaya, operasyonları gerçekleştiren polisleri tebrik ederek, "Milletimizin duası sizinle, mücadelemiz kararlılıkla devam edecek" dedi.

Yerlikaya’nın resmi X hesabından yaptığı açıklama şöyle:

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