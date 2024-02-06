Sibirya’dan Gelen Canavar Türkiye’yi Karıştıracak: Şubat’ta Soğukluk Rekorları Kırılabilir!

Sibirya’dan gelen soğuk hava dalgası Türkiye’ye yaklaşıyor. O tarihte ülkemizde etkisini gösterecek olan soğuk hava kütlesi, meteorolojiyi harekete geçirdi. Sibirya’da biriken soğukluklar nedeniyle Türkiye’de kar yağışı ve don olayları görülebilir. İşte soğuk hava dalgasının detayları…

Sibirya’dan Gelen Canavar Türkiye’yi Karıştıracak: Şubat’ta Soğukluk Rekorları Kırılabilir!
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Sibirya Soğukları Ülkemizi Vuracak! İşte Beklenen Tarih...

Kutuplarda ve Sibirya'da biriken soğuk hava dalgaları, Türkiye'ye doğru yol alıyor. Kış mevsiminin beklenen yağışlarının gelmemesiyle milyonlarca kişi meteoroloji raporlarını yakından takip ediyor. Afrika'dan gelen sıcak hava dalgaları nedeniyle ülkemizde hava sıcaklıkları artarken, Sibirya'dan gelen soğuk havanın etkisiyle değişiklikler bekleniyor.

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Hava Durumu Uzmanları Uyarıyor: Sibirya Soğukları 20 Şubat'ta Türkiye'ye İniyor

Meteoroloji uzmanları, önümüzdeki günlerde ülkemizde yoğun kar yağışlarına neden olabilecek Sibirya soğuklarının 20 Şubat tarihinde Türkiye'ye varacağını belirtiyor. Kutuplarda ve Sibirya'da biriken soğuk hava dalgalarının Avrupa'ya da ulaşabileceği ihtimali göz önünde bulunduruluyor. Hava durumu uzmanları, bu durumu yakından takip ettiklerini ve gelişmeleri aktarmaya devam edeceklerini belirtiyorlar.

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Sibirya soğuklarının Türkiye'ye ulaşmasıyla birlikte ülke genelinde kar yağışlarının etkili olması bekleniyor. Ancak, bu durumun doğalgaz ve kömür gibi enerji kaynaklarının fiyatlarını artırabileceği ve bazı kesimleri olumsuz etkileyebileceği de vurgulandı.

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