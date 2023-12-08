Sıcak Gelişme: İsrail kendi askerini bombaladı!

Gazze'de savaş son hızla sürüyor. Yaşanan bir son dakika gelişmesine göre İsrail askerleri havadan gerçekleştirdiği saldırılarda kendi askerlerini bombaladı.

Sıcak Gelişme: İsrail kendi askerini bombaladı!
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İsrail'in Hamas üyelerini yeraltı hapishanesine taşıdığı haberi gündemde iken bir son dakika gelişmesi daha yaşandı. İsrail askerleri yanlışlıkla kendi askerlerini bombaladı. Gazze'den gelen destek çağrısı ile hareketlenen İsrail askeri güçlerine ait helikopter hava saldırısı gerçekleştirdi. Yapılan saldırıda işgal güçlerine ait askerlerin de vurulduğu bilgisine ulaşıldı. 

Gazze'de tüm şiddeti ile savaş sürerken İsrail güçlerinin kendi askerlerine yönelik saldırı eyleminde bulunması gündemde büyük etki yarattı. 

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