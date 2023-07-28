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Sıcak günlere yağmur arası! İstanbul, Ankara ve o iller sağanak yağışa hazır olsun!

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Sıcak günlere yağmur arası! İstanbul, Ankara ve o iller sağanak yağışa hazır olsun!
Hava sıcaklıklarının artış göstermesiyle beraber MGM tarafından uyarılar yapıldı. Birçok il de sıcaklıklar yerini yağmura bırakacağı belirtildi. O iller üzerinde sabah saatlerinde yerel olmak üzere sağanak yağış ve gök gürültüsü etkili olacak.

Ülkemizin kuzey kesimlerinde parçalı, yer yer çok bulutlu olurken Marmara'nın kuzey ve doğu kesimleriyle beraber Batı Karadeniz, İzmir, Manisa, Eskişehir, Çankırı, Kars, Ardahan, Ordu ve Giresun çevrelerinde sağanak yağış beklentisi oluştu. Yer yer oluşacak gök gürültüsünde ise hava az bulutlu olarak açık olması bekleniyor.

KUVVETLİ RÜZGAR

Ege Bölgesinin iç kesimleri, İç Anadolu'nun kuzeybatısı ve Batı Karadeniz'in iç bölgelerinde 40-60 km/saat olarak rüzgar olması tahmin ediliyor. Yaşanabilecek olumsuzluklara karşılık tedbirlerin alınması gerektiği önerildi.

MARMARA BÖLGESİ

Parçalı ve az bulutlu olarak sağanak yağış etkisini gösterecek.

EGE BÖLGESİ

İzmir ve Manisa taraflarıyla beraber Kütahya'nın kuzey kesimlerinde yerel olarak sağanak yağış ve gök gürültüsü tahmin ediliyor.

yağış

AKDENİZ BÖLGESİ

Az bulutlu ve açık geçmesi bekleniyor.

İÇ ANADOLU BÖLGESİ

Eskişehir ve Çankırı çevreleri ile Ankara'nın kuzey ve batı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahminler arasında.

DOĞU ANADOLU BÖLGESİ

Kuzeydoğu kesimlerinde parçalı bulut etkili olurken öğle saatlerinde ise Kars ve Ardahan çevresinde yerel olacak yağışlar bekleniyor.

GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ

Az bulutlu hava etkili olurken yerel yağışlar bekleniyor. 

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