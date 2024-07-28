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Sıcak Hava Adana, Mersin ve Osmaniye'yi Etkisi Altında Bıraktı

Adana, Mersin ve Osmaniye'de sıcak hava nedeniyle halk zor anlar yaşıyor. Hava sıcaklığı 43 dereceye kadar çıktı.

Yayın Tarihi: 28.07.2024 16:02
Güncelleme Tarihi: 28.07.2024 16:26
Sıcak Hava Adana, Mersin ve Osmaniye'yi Etkisi Altında Bıraktı

Sıcak Hava Dalgası Devam Ediyor

Adana, Mersin ve Osmaniye'de etkisini sürdüren sıcak hava, vatandaşlar için bunaltıcı anlar yaşatıyor. Adana'da gün ortasında hava sıcaklığı 43 dereceye kadar yükselirken, bulvar, cadde ve sokaklarda büyük bir sakinlik gözlemlendi.

Adana'da Sıcaklık Rekor Kırıyor

Adana'da dışarı çıkan birçok kişi, parklardaki gölgelik alanlara yönelerek, sıcaktan korunmaya çalışıyor. Bölgedeki sıcak hava dalgası, halkı evlerinde kalmaya teşvik ediyor.

Mersin ve Osmaniye'de Durum Nedir?

Mersin'de yüzde 52 olarak ölçülen nem oranı, hissedilen hava sıcaklığını 40 dereceye kadar yükseltiyor. Kentin işlek alanları, sıcak hava nedeniyle adeta boşalmış durumda. İnsanlar, güneşten korunmak için park ve mesire alanlarında gölge arayışına girdi.

Osmaniye'de ise hava sıcaklığı 38 derece, nem oranı ise yüzde 25 olarak kaydedildi. Kentin caddeleri ve sokakları, sıcak hava nedeniyle sakinliğini koruyor.

Adana'da etkisini sürdüren sıcak hava vatandaşları bunaltıyor. Kentte gün ortasında hava sıcaklığı...

Adana'da etkisini sürdüren sıcak hava vatandaşları bunaltıyor. Kentte gün ortasında hava sıcaklığı 43 dereceye ulaştı.

Adana'da etkisini sürdüren sıcak hava vatandaşları bunaltıyor. Kentte gün ortasında hava sıcaklığı...

Adana'da etkisini sürdüren sıcak hava vatandaşları bunaltıyor. Kentte gün ortasında hava sıcaklığı 43 dereceye ulaştı.

Adana'da etkisini sürdüren sıcak hava vatandaşları bunaltıyor. Kentte gün ortasında hava sıcaklığı...

Adana'da etkisini sürdüren sıcak hava vatandaşları bunaltıyor. Kentte gün ortasında hava sıcaklığı 43 dereceye ulaştı.

Adana'da etkisini sürdüren sıcak hava vatandaşları bunaltıyor. Kentte gün ortasında hava sıcaklığı...

Adana'da etkisini sürdüren sıcak hava vatandaşları bunaltıyor. Kentte gün ortasında hava sıcaklığı 43 dereceye ulaştı.

Adana'da etkisini sürdüren sıcak hava vatandaşları bunaltıyor. Kentte gün ortasında hava sıcaklığı...

Adana'da etkisini sürdüren sıcak hava vatandaşları bunaltıyor. Kentte gün ortasında hava sıcaklığı 43 dereceye ulaştı.

Adana'da etkisini sürdüren sıcak hava vatandaşları bunaltıyor. Kentte gün ortasında hava sıcaklığı...

Adana'da etkisini sürdüren sıcak hava vatandaşları bunaltıyor. Kentte gün ortasında hava sıcaklığı 43 dereceye ulaştı.

Mersin'de yüzde 52 ölçülen nem oranının etkisiyle kent merkezinde hissedilen hava sıcaklığı 40...

Mersin'de yüzde 52 ölçülen nem oranının etkisiyle kent merkezinde hissedilen hava sıcaklığı 40 dereceye ulaştı.

Mersin'de yüzde 52 ölçülen nem oranının etkisiyle kent merkezinde hissedilen hava sıcaklığı 40...

Mersin'de yüzde 52 ölçülen nem oranının etkisiyle kent merkezinde hissedilen hava sıcaklığı 40 dereceye ulaştı.

Mersin'de yüzde 52 ölçülen nem oranının etkisiyle kent merkezinde hissedilen hava sıcaklığı 40...

Mersin'de yüzde 52 ölçülen nem oranının etkisiyle kent merkezinde hissedilen hava sıcaklığı 40 dereceye ulaştı.

Mersin'de yüzde 52 ölçülen nem oranının etkisiyle kent merkezinde hissedilen hava sıcaklığı 40...

Mersin'de yüzde 52 ölçülen nem oranının etkisiyle kent merkezinde hissedilen hava sıcaklığı 40 dereceye ulaştı.

Mersin'de yüzde 52 ölçülen nem oranının etkisiyle kent merkezinde hissedilen hava sıcaklığı 40...

Mersin'de yüzde 52 ölçülen nem oranının etkisiyle kent merkezinde hissedilen hava sıcaklığı 40 dereceye ulaştı.

Mersin'de yüzde 52 ölçülen nem oranının etkisiyle kent merkezinde hissedilen hava sıcaklığı 40...

Mersin'de yüzde 52 ölçülen nem oranının etkisiyle kent merkezinde hissedilen hava sıcaklığı 40 dereceye ulaştı.

Mersin'de yüzde 52 ölçülen nem oranının etkisiyle kent merkezinde hissedilen hava sıcaklığı 40...

Mersin'de yüzde 52 ölçülen nem oranının etkisiyle kent merkezinde hissedilen hava sıcaklığı 40 dereceye ulaştı.

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