  1. Anasayfa

  2. Gündem

  3. Sıcak hava Antalya'lıyı sahile döktü

Sıcak hava Antalya'lıyı sahile döktü

Yayınlanma:
Sıcak hava Antalya'lıyı sahile döktü
Antalya'da hava sıcaklığının 38, deniz suyu sıcaklığının 27 derece olduğu güneşli bir gün yaşandı. Turistler ve vatandaşlar Konyaaltı ve Lara Sahili'nde güneşlendi, denize girdi, sahil kenarında vakit geçirdi ve Düden Şelalesi'ni ziyaret etti.

Antalya'da Güneşli Bir Gün

Hava sıcaklığının 38, deniz suyu sıcaklığının 27 derece olarak ölçüldüğü Antalya'da, turistler ve vatandaşlar Konyaaltı ve Lara Sahili'nde güneşlendi.

Güzel havanın tadını çıkarmak isteyenlerden bazıları denize girdi, bazı aileler de sahil kenarında çocuklarıyla oynadı.

Deniz kenarına kurdukları kamp sandalyelerine oturarak kitap okuyanların yanı sıra bazı tatilciler de parklarda zaman geçirmeyi tercih etti.

Öte yandan, bazı tatilciler de serinlemek için Düden Şelalesi'ni ziyaret etti.

Manzara karşında keyifli zaman geçiren turistler, bol bol fotoğraf çektirdi.

HABERE YORUM KAT
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Gündem
Sanatçı Özkan Uğur Hayatını Kaybetti
Sanatçı Özkan Uğur Hayatını Kaybetti
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Özkan Uğur için başsağlığı mesajı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Özkan Uğur için başsağlığı mesajı
Şile'de Sağanak Yağış Sonucu Su Baskınları ve Sel Felaketi
Şile'de Sağanak Yağış Sonucu Su Baskınları ve Sel Felaketi
Valilik duyurdu! O ilde ormanlık alanlara giriş yasaklandı
Valilik duyurdu! O ilde ormanlık alanlara giriş yasaklandı
Zelenskiy ile Erdoğan'a 'Karadeniz Tahıl Anlaşması' için randevulaştı!
Zelenskiy ile Erdoğan'a 'Karadeniz Tahıl Anlaşması' için randevulaştı!
Karadeniz Sahillerinde Denize Giriş Yasaklandı
Karadeniz Sahillerinde Denize Giriş Yasaklandı
Yurt dışı cep telefonlarında kullanım harcı 20 bin TL'ye çıkarıldı!
Yurt dışı cep telefonlarında kullanım harcı 20 bin TL'ye çıkarıldı!