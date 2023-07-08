Sıcak hava Antalya'lıyı sahile döktü
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Antalya'da hava sıcaklığının 38, deniz suyu sıcaklığının 27 derece olduğu güneşli bir gün yaşandı. Turistler ve vatandaşlar Konyaaltı ve Lara Sahili'nde güneşlendi, denize girdi, sahil kenarında vakit geçirdi ve Düden Şelalesi'ni ziyaret etti.
Antalya'da Güneşli Bir Gün
Hava sıcaklığının 38, deniz suyu sıcaklığının 27 derece olarak ölçüldüğü Antalya'da, turistler ve vatandaşlar Konyaaltı ve Lara Sahili'nde güneşlendi.
Güzel havanın tadını çıkarmak isteyenlerden bazıları denize girdi, bazı aileler de sahil kenarında çocuklarıyla oynadı.
Deniz kenarına kurdukları kamp sandalyelerine oturarak kitap okuyanların yanı sıra bazı tatilciler de parklarda zaman geçirmeyi tercih etti.
Öte yandan, bazı tatilciler de serinlemek için Düden Şelalesi'ni ziyaret etti.
Manzara karşında keyifli zaman geçiren turistler, bol bol fotoğraf çektirdi.
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