Sıcak hava dalgası yerini sağanak yağışa bırakıyor! O illerde felaket yaşanacak

MGM uyarılarda bulunurken Akdeniz ve Doğu Karadeniz ile Kocaeli, Sakarya, Konya, Sakarya, Konya, Kayseri, Nevşehir, Niğde, Sivas, Bingöl, Gaziantep, Kilis çevrelerinde yerel olarak sağanak yağış ve gök gürültüsü bekleniyor. Yağışlar etkisini Adana, Hatay, Osmaniye, Kahramanmaraş'ın batı kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olacak.

MARMARA BÖLGESİ

Edirne 36°C

İstanbul 31°C

Kırklareli 34°C

Sakarya 30°C

EGE BÖLGESİ

Afyonkarahisar 31°C

Denizli 35°C

İzmir 33°C

Manisa 35°C





AKDENİZ BÖLGESİ

Adana 32°C

Antalya 31°C

Hatay 30°C

Mersin 32°C

İÇ ANADOLU BÖLGESİ

Ankara 32°C

Çankırı 35°C

Eskişehir 29°C

Konya 31°C

BATI KARADENİZ BÖLGESİ

Bolu 30°C

Düzce 30°C

Kastamonu 30°C

Zonguldak 26°C

ORTA VE DOĞU KARADENİZ

Amasya 30°C

Samsun 30°C

Tokat 30°C

Trabzon 28°C

DOĞU ANADOLU BÖLGESİ

Erzurum 30°C

Kars 30°C

Malatya 33°C

Van 29°C

GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ

Diyarbakır 37°C

Gaziantep 31°C

Siirt 37°C

Şanlıurfa 35°C