Sıcaklık değerleri eksi 9 dereceyi gördü: O ilde araçlar battaniyeye sarıldı!

Ardahan'da sıcaklık derecesinin eksileri görmesi ile birlikte kent genelinde yaşamı zorlaştırmaya başladı. Ardahan'ın Göle ilçesinde sıfırın altında 9 dereceye kadar inen hava sıcaklığı, araç sahiplerine zor anlar yaşatıyor. İHA'nın haberine göre vatandaşlar, araçlarının donmasını önlemek için üzerlerini battaniye ve kartonla örtüyor.

Tarık Şimşek, gece ve sabah saatlerindeki soğukların hayatı olumsuz etkilediğini belirtti. Şimşek, "Soğuk hava yüzünden araçlarımız çalışmıyor. Aracımızı battaniye ile kapatarak soğuktan korumaya çalışıyoruz" diye konuştu.