Sıcaklıklar 3-6 Derece Düşecek: Meteoroloji'den Kuvvetli Yağış Uyarısı

Meteoroloji Uyardı: Sıcaklıklar Mevsim Normallerinin Altında Seyredecek

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Abdullah Macit, AA muhabirine yaptığı değerlendirmede yurt genelinde hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin 3 ila 6 derece altında olacağını bildirdi. Bu soğuk havanın hafta sonu dahil önümüzdeki 4-5 gün boyunca etkili olması bekleniyor.

Yağış Beklenen Bölgeler ve Uyarılar

Macit, yarın ve cumartesi günleri Batı Karadeniz'in kıyı kesimleri ile Zonguldak, Bartın, Düzce'nin kuzey ilçeleri ve İstanbul'un kuzeyinde kuvvetli yağış beklendiğini belirtti. Pazar günü ise Zonguldak, Bartın ve Sinop'un kuzey kesimlerinde yağışların kuvvetli olacağı ifade edildi. Vatandaşlar sel ve su baskını riskine karşı uyarıldı.

Macit ayrıca, yarın Karadeniz Bölgesi'nin tamamında yağış görüleceğini, cumartesi günü ise Marmara'nın doğusu, Karadeniz ile İç Anadolu'nun kuzeyinde yer yer sağanakların beklenildiğini söyledi. Pazar günü yağışların Karadeniz'in tamamında, Doğu Anadolu'nun doğusunda ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde aralıklarla devam edeceği, ardından yağışlı sistemin yurdu terk edeceği kaydedildi.

Büyükşehirlerde Hava Durumu

İstanbul'da cumartesi günü yağış bekleniyor; hava sıcaklığının 19-20 derece civarında seyredeceği bildirildi.

Ankara'da gece sıcaklıklarının düştüğü, cumartesi sağanak beklendiği ve gündüz sıcaklığının 15-16 dereceyi geçmeyeceği aktarıldı.

İzmir'de ise yağış beklenmiyor; hava sıcaklığı 23-24 derece civarında olacak.

Türkiye'de sıcaklıklar mevsim normallerinin 3 ila 6 derece altına düşecek. Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Abdullah Macit, AA muhabirine, hafta sonu beklenen hava durumuna ilişkin değerlendirmede bulundu.