Sicilya Adası'nda Şiddetli Yağışlar Sel ve Taşkınlara Neden Oldu

Şiddetli Fırtına Sicilya'yı Vurdu

İtalya'nın güneyinde safran alan şiddetli fırtına ve yağışlar, Sicilya Adasında büyük sel ve taşkınlara yol açtı. Ulusal basında çıkan haberlere göre, Katanya kenti ve çevresi, 11 Kasım'dan bu yana süren yoğun yağışlarla mücadele ediyor.

Giarre, Acireale ve Linguaglossa Etkilendi

Özellikle Giarre, Acireale ve Linguaglossa beldelerinde etkili olan yağışlar, araçların denize kadar sürüklenmesine ve önemli maddi hasarlara neden oldu. Bu yerlerde bazı otomobiller çamurlara saplanırken, cadde ve yollar nehir gibi aktı.

Kurtarma Çalışmaları Başlatıldı

İtfaiye ekipleri, zor durumda kalan çok sayıda kişi için kurtarma operasyonları düzenledi. Başbakanlık Sivil Savunma Birimi, şiddetli yağışlardan dolayı sabah saatlerinde "kırmızı" kodla uyarıda bulunarak vatandaşları dikkatli olmaları konusunda bilgilendirdi.

Sivil Savunma, selin yaşandığı Giarre'ye son altı saatte 400 milimetre yağış düştüğünü açıkladı.

Okullar Tatil Edildi

Katanya Belediye Başkanı Enrico Tarantino, aşırı yağışlar nedeniyle bugün kentteki okulların tatil edildiğini duyurdu. Benzer şekilde, Siracusa kentinde de okullar olumsuz hava koşulları yüzünden kapılarını kapattı.

Etna Yanardağı'na Kar Düştü

Bu arada, Katanya yakınlarındaki aktif yanardağ Etna'ya da ilk kar yağışının düştüğü bildirildi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.